Come vedere Betis-Manchester United in streaming

Betis-Manchester United in campo per un ottavo di Europa League in cui solo un mezzo miracolo potrebbe smentire i pronostici. Grandi favoriti gli inglesi, ma il fattore trasferta potrebbe ribaltare tutto. Con fischio d’inizio in programma per le ore 18:45 di giovedì 16 marzo, puoi vedere il match su DAZN con telecronaca in italiano.

Europa League: guarda Betis-Manchester United in streaming

Una sfida che promette spettacolo: chi vuol guardare la partita lo può fare attraverso il già citato streaming su DAZN oppure scegliendo la diretta trasmessa da Sky e NOW.

All’andata, disputata all’Old Trafford, finì 4-1 per i Red Devils. Chi passerà questi ottavi di finale sarà poi protagonista del sorteggio che domani (venerdì 17 marzo) definirà il tabellone dei quarti.

A proposito delle probabili formazioni, ecco come i due tecnici Pellegrini e ten Hag dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo.

Betis (4-2-3-1): Bravo, Sabaly, Pezzella, Ruiz, Miranda, Carvalho, Rodriguez, Canales, Perez, Juanmi, Iglesias;

Machester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Malacia, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall'estero è possibile vedere Betis-Manchester United con telecronaca in italiano e senza alcuna limitazione, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme.

