Bevande fredde per 24 ore senza frigo con la bottiglia Bialetti To Go in offerta

Oggi vogliamo consigliarti un prodotto diverso dal solito, che tuttavia può fare sicuramente comodo a chi passa tanto tempo al PC, oltre che fuori casa. Stiamo parlando della Bottiglia Termica Bialetti To Go, una bottiglia ideale per mantenere in temperatura le tue bevande, che siano calde o fredde.

Bottiglia caldo/freddo Bialetti To Go: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, partiamo dal design, decisamente pratico grazie ad un coperchio che se ruotato funge anche da tazza. Va sottolineato però che la bottiglia è dotata anche di un secondo coperchio interno, a protezione del foro dal quale va versata la bevanda. Una soluzione che seppur semplice, si rivela estremamente comoda fuori casa come, ad esempio, in ufficio oltre che molto più igienica delle tradizionali borracce. La bottiglia ha una capacità di 460ml, poco inferiore a mezzo litro quindi, perfetta per portare con sé una buona quantità della propria bevanda preferita, senza l’ingombro delle bottiglie da 1,5 o 2 litri.

Il vantaggio però risiede tutto nei materiali. La bottiglia, infatti, ha una doppia parete: quella esterna realizzata in acciaio, mentre quella interna è in ceramica. Questo permette all’accessorio di mantenere in caldo le bevande per ben 12 ore, che diventano addirittura 24 in caso di bevande fredde. È inoltre completamente BPA Free, e quindi del tutto atossica. Insomma, non una semplice bottiglia, ma un vero e proprio strumento utile per combattere l’afa estiva, oltre che un grande alleato per l’inverno. A questo va aggiunto anche l’enorme risparmio di plastica che si può realizzare, sfruttando bottiglie riutilizzabili come questa.

Grazie ad uno sconto del 33% la variante grigia è acquistabile su Amazon a soli 9,99 euro.