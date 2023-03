Bialetti Gioia: pochissime ore per avere macchinetta + capsuel a 49€

Non hai un minuto da perdere soprattutto se sei in cerca della tua macchinetta per caffè. Grazie alle offerte di Primavera su Amazon puoi acquistare una straordinaria Bialetti Gioia al minimo sindacabile e in più, ricevi in confezione 32 capsule per gustarti dal primo secondo un ottimo espresso.

Disponibile con un bello sconto del 32%, la paghi appena 49,90€ se ti colleghi proprio ora e la aggiungi al carrello. Non far scorrere il tempo perché a mezzanotte le offerte terminano su Amazon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Bialetti Gioia: non solo macchinetta ma anche caffè

La Bialetti Gioia è la macchinetta per caffè perfetta da avere in casa. Perché? È piccola, di design, compatta ma ti fa gustare i migliori espresso della giornata. Disponibile in più colorazioni dà un tocco di colore alla tua cucina e puoi toglierti lo sfizio anche se hai poco spazio a disposizione.

Pensa che è dotata di un serbatoio da 0,5 litri e da un contenitore integrato che serve a raccogliere le capsule esaurite. In questo modo è sempre tutto in ordine e pulito.

Per quanto riguarda il caffè, invece, sulla macchinetta trovi ben due pulsanti grazie ai quali puoi scegliere di gustarti un caffè corto o lungo in base alle tue voglie.

Che altro dirti se non che è la tua occasione? Collegati immediatamente su Amazon dove grazie alle offerte di primavera ti porti a casa questa meravigliosa Bialetti Gioia a soli 49,90€ con tanto di 32 capsule incluse in confezione.

