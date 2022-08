Binance Card ora supporta anche XRP, SHIB e AVAX

L’exchange numero uno al momento per volume di transazioni gestite continua a puntare sull’adozione delle criptovalute. L’ennesima testimonianza è giunta oggi con un annuncio che riguarda Binance Card: la carta garantisce ora il supporto a tre nuove altcoin ovvero XRP (Ripple), SHIB (Shiba Inu) e AVAX (Avalanche).

XRP, SHIB e AVAX supportate da Binance Card

Sale così a 14 il numero delle criptovalute per le quali è offerto il supporto da parte di Binance Card: nell’elenco erano già presenti ADA (Cardano), BNB (Binance Coin), BTC (Bitcoin), BUSD (Binance USD), DOT (Polkadot), ETH (Ethereum), LAZIO (fan token Lazio), PORTO (fan token Porto), SANTOS (fan token Santos), SXP (Swipe) e USDT (Tether).

È possibile utilizzare la carta in tutti i negozi e nei punti vendita che accettano pagamenti su circuito Visa. La prima cosa da fare per richiederla è aprire un conto su Binance.

L’annuncio è stato diramato a poche ore di distanza da quello relativo alla stretta di mano con Mastercard. Anche in questo caso, l’obiettivo della collaborazione è quello di rendere gli asset digitali un metodo di pagamento accessibile per gli acquisti di tutti i giorni. Il raggio d’azione di questa nuova partnership sarà concentrato almeno in un primo momento esclusivamente sull’Argentina.

Come abbiamo scritto in apertura, l’adozione è di importanza centrale nella visione di Binance. Rendere le criptovalute non più solo strumento di trading, ma un mezzo di pagamento comune, è in cima alle priorità per il gruppo. È a questo scopo che mira a diffonderne la conoscenza, anche attraverso il coinvolgimento di personaggi noti e influencer come nel caso di Khaby Lame e Cristiano Ronaldo.

