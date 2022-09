Binance: ecco perché dovresti scegliere le opzioni

Oggi molti stanno decidendo di investire in criptovalute, approfittando di un mercato in forte espansione. Ovviamente, come in tutti i casi di investimento, il rischio è sempre all’ordine del giorno, ma esistono strategie interessanti capaci di ottimizzare il trading. Tra queste spiccano le Opzioni Binance.

Questi sono gli strumenti finanziari più recenti per l’exchange di Changpeng CZ Zhao che danno ai trader il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante a prezzo e data predeterminati. Così facendo l’utente ottiene un’esposizione al mercato a un premio fisso in modo da avere una copertura ideale dai rischi del mercato.

Con Binance e la sua nuova piattaforma potrai acquistare Opzioni Call e Opzioni Put. Le prime ti danno il diritto di acquistare la criptovaluta sottostante, mentre le seconde di vendere la criptovaluta sottostante.

Apri subito un conto gratuito su Binance Exchange e inizia da subito a sfruttare le Opzioni Call e le Opzioni Put. Potrai così diversificare i tuoi investimenti riducendo il rischio dovuto alla volatilità del mercato crittografico, soprattutto in questo periodo.

Opzioni Binance: quali sono i vantaggi

Scegliere le Opzioni Binance porta a dei vantaggi molto interessanti che si traducono automaticamente in benefici per i tuoi investimenti e il tuo trading crittografico. Secondo quanto spiegato dalla società sono esattamente 3:

le commissioni di transazione di opzioni sono competitive, le più basse sul mercato così da rendere il trading di Opzioni ancora più conveniente e accessibile a tutti; l’esperienza è incentrata sull’utente attraverso un’interfaccia pratica e intuitiva offrendo un’efficienza operativa unica nel suo genere; le Opzioni sono prezzate e regolate in stablecoin in modo tale da rendere i calcoli di costi e profitti semplici per i trader, soprattutto nei mercati volatili.

Perciò, se vuoi sfruttare uno strumento interessante e valido per il tuo trading non perdere l’occasione delle Opzioni Binance. Coprirai il tuo rischio, realizzerai strategie su misura, limiterai i rischi, avrai opportunità alternative e dovrai pagare solo il premio di opzioni richiesto per ottenere la stessa esposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.