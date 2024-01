Binance: gli ETF sul Bitcoin sono una grande occasione

L’avvento degli ETF spot sul Bitcoin trova il plauso anche di Binance, fondamentale attore del mondo crypto sul fronte degli exchange. Così Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy, a poche ore dall’atteso annuncio della SEC:

L’approvazione del primo ETF spot sul Bitcoin è un momento significativo che riflette un nuovo livello di consenso, di maturità e di mainstreaming del mercato cripto, conferendo maggiore credibilità al settore, nonché potenziale per una penetrazione sempre più crescente dei digital-asset.

Guida focalizza in particolare la possibilità per cui la dinamica instaurata dagli ETF dopo l’approvazione della SEC possa riversare liquidità sul comparto, con effetti benefici di lungo periodo che già sono stati verificati in passato con gli ETF sull’oro. Investire negli ETF sul Bitcoin, insomma, può innestare una dinamica virtuosa su tutto il mercato di riferimento:

Gli ETF sul Bitcoin, infatti, semplificando l’accesso al mercato, possono attrarre nuovi investitori ed ulteriore liquidità. Riflettendo ad esempio sull’introduzione degli ETF sull’oro nel 2004, è interessante ricordare come quest’ultimo abbia poi generato, nei successivi sette anni, prezzi al rialzo del medesimo. Insieme al prossimo “halving” di Bitcoin, si prospetta dunque un mercato ancora più dinamico.

Il confronto con l’oro non è certo casuale: più volte tra criptovalute e riserve auree c’è stata una corrispondenza a distanza, nel tentativo di cercare un posizionamento di mercato ideale delle nuove valute anche e soprattutto in termini di confronto con il gold standard sul quale è stata costruita la finanza tradizionale.

Gli ETF sul Bitcoin sono visti da Binance come l’inizio di una nuova era e rappresentano uno strumento che può portare le masse in contatto con questa realtà:

Gli ETF rappresentano uno strumento accessibile e relativamente a basso costo che consente agli utenti meno familiari con i cripto-asset di accedere con maggiore facilità agli investimenti in cripto, rafforzando la credibilità di questi ultimi. Inoltre, la coesistenza di investimenti diretti in bitcoin e strumenti regolamentati rende possibile adottare diverse strategie di investimento in linea con i vari profili di rischio e le relative preferenze.

Anche il concetto di rischio, insomma, viene relativizzato: “Ciò segna una nuova entusiasmante era di adozione e legittimazione per il bitcoin e per l’intero comparto dei crypto-asset”.

