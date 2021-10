Binance avrà un quartier generale in Irlanda: ufficiale

Dopo aver attirato su di sé l'attenzione delle autorità internazionali (Consob inclusa), Binance, l'exchange di criptovalute più grande al mondo, ha deciso di adeguarsi ad alcune delle richieste giunte riorganizzando la propria struttura. La conferma giunge direttamente dal CEO e fondatore Changpeng “CZ” Zhao: la società avrà un quartier generale, anzi più d'uno, distribuiti a livello globale. Tra i paesi scelti per ospitarli c'è l'Irlanda (non è al momento dato a sapere quali siano gli altri). Queste le sue parole.

Storicamente, abbiamo affermato di non avere un quartier generale. Siamo però ora nella fase di stabilirne alcuni, in diverse parti del mondo.

Nuova struttura per Binance: HQ in Irlanda

L'assenza di una sede legale è stata presa di mira e criticata da più parti nell'ultimo periodo, in particolare da coloro intenzionati a mettersi in comunicazione con Binance per affrontare e risolvere i problemi derivanti da alcuni blackout temporanei della piattaforma. Alla fine CZ e i suoi hanno deciso di sottostare alle richieste.

All'inizio abbiamo voluto abbracciare i principi della decentralizzazione, senza sedi, lavorando in tutto il mondo, senza confini. Ora è chiaro che per gestire un exchange centralizzato, c'è bisogno di una struttura legale centralizzata che la sostenga.

Fondata in Cina nel 2017, la società è formalmente registrata nelle Isole Cayman. Nonostante gli interventi delle autorità, i volumi di trading crypto gestiti dall'exchange (per asset come Bitcoin ed Ethereum) sono fortemente aumentati nel periodo compreso tra luglio e settembre. In agosto ha inoltre annunciato un rafforzamento del proprio impegno nella lotta al riciclaggio.