Binance Labs non smette di investire: sostenuti altri 7 progetti

La salute di Binance si vede anche negli investimenti che gestisce. La società ne sta facendo davvero tanti, questo è certo. Un ottimo segnale in un mercato crittografico che, attualmente, si trova in un clima invernale per quotazioni e situazione macroeconomica.

La novità sostanziale è che l’attenzione di questa azienda non è solo incentrata sulle criptovalute in sé, ma anche verso nuovi progetti. Infatti, il suo Programma Accelerator The Most Valuable Builder punta a offrire tutoraggio e finanziamenti ai fondatori del progetto per integrarsi e scalare la BNB Chain.

Binance Labs, il 4 ottobre, ha annunciato che presto finanzierà 7 progetti legati a questo programma. Una notizia davvero interessante che dimostra quanta salute economica ha l’exchange che guida e gestisce con estrema passione e dedizione.

Tutti possono decidere di acquistare criptovalute, NFT e Fan Token direttamente sull’exchange. Aprendo un conto gratuito avrai accesso a tantissime funzionalità racchiuse in un ecosistema amico di facile intuizione con un progetto in costante crescita per offrire innovazione e garantire sicurezza.

Binance Labs: ecco i 7 progetti su cui investirà

In una nota ufficiale pubblicata, come già anticipato, il 4 ottobre 2022, Binance Labs ha elencato quali sono i 7 progetti su cui prevede di investire a breve. Vediamoli uno a uno secondo quanto dichiarato dalla società nel suo rapporto online:

Space ID sta costruendo identificatori universali decentralizzati, resistenti alla censura e open source.

sta costruendo identificatori universali decentralizzati, resistenti alla censura e open source. Overeality sta costruendo l’infrastruttura per l’interoperabilità e la scalabilità di Web3.

sta costruendo l’infrastruttura per l’interoperabilità e la scalabilità di Web3. Multichain Event Protocol (MEP) è un protocollo di comunicazione di interoperabilità.

(MEP) è un protocollo di comunicazione di interoperabilità. Meta Apes è un gioco di strategia mobile free-to-play e win-to-ear.

è un gioco di strategia mobile free-to-play e win-to-ear. Velvet Capital rende la DeFi più elegante e sicura aiutando gli utenti a investire automaticamente in portafogli tokenizzati.

rende la DeFi più elegante e sicura aiutando gli utenti a investire automaticamente in portafogli tokenizzati. Web3Go è una piattaforma di analisi dei dati aperta multichain che supporta le notifiche push per gli eventi on-chain.

è una piattaforma di analisi dei dati aperta multichain che supporta le notifiche push per gli eventi on-chain. Gameta è una piattaforma che consente agli utenti di giocare a diversi giochi casuali sotto lo stesso tetto.

Insomma, è un programma di investimento importante e particolarmente sostanzioso. Il consenso delle parti è stato unanime. Ecco cosa ha specificato Gwendolyn Regina, Investment Director di BNB Chain, in merito ai 7 progetti che riceveranno sostegno:

I progetti hanno ricevuto un forte tutoraggio e supporto da BNB Chain e dall’ecosistema Binance Labs. Ciò include la tecnologia generale e il prodotto, la consulenza sulla tokenomica, il supporto del mercato regionale e della comunità. C’è anche la consulenza tecnica e l’integrazione con il supporto dell’infrastruttura BNB Chain, CoinMarketCap e Trust Wallet, che aiuterà i progetti a crescere rapidamente e integrarsi nell’intero ecosistema

Se anche tu vuoi entrare in un mondo in forte crescita devi aprire un conto gratuito. La piattaforma disponibile è davvero intuitiva e le sue funzionalità sono sempre all’avanguardia. L’exchange Binance è molto attento all’offerta proposta ai suoi utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.