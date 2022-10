Binance stanzia $500 milioni per l'industria mineraria Bitcoin

Binance ha annunciato sul suo blog la decisione di voler stanziare un progetto di prestito del valore di 500 milioni di dollari. L’obiettivo è quello di supportare l’industria mineraria di Bitcoin, servire i mutuatari e cercare fornitori di cloud mining.

L’iniziativa arriva – nello specifico – da Binance Pool, uno dei principali pool di mining presenti sul mercato. Questo progetto è nuovo nel suo genere per la società e punta a fornire servizi di finanziamento del debito sicuri ad aziende di mining e a infrastrutture di asset digitali sia pubbliche che private.

Una buona notizia per il settore che, in questo momento, sta soffrendo a causa dell’inverno crittografico che ha colpito il mercato delle criptovalute. Inoltre, a dar manforte a questo c’è anche la fusione di Ethereum a The Merge e il relativo passaggio dalla rete Proof of Work a quella Proof of Stake.

L’exchange crypto di Changpeng CZ Zhao continua a investire per aumentare l’adozione di criptovalute nel mondo. Questo è un indicatore di buona salute che trasmette tranquillità nei suoi utenti e in chi vuole aprire un conto sulla sua piattaforma.

Binance Pool e il nuovo progetto di prestito minerario

Binance Pool si è lanciato in un nuovo progetto di prestito minerario. La notizia è stata pubblicata recentemente sul blog ufficiale dell’exchange e sta già facendo parlare di sé e di ciò che in futuro potrà sostenere e supportare in questo settore. Ecco cosa ha dichiarato la società in merito a questa novità:

In quanto uno dei principali pool di mining di criptovalute al mondo, Binance Pool ha la responsabilità di aiutare a mantenere un sano ecosistema di risorse digitali. Alla luce delle attuali condizioni di mercato, Binance Pool sta lanciando un progetto di prestito di 500 milioni di dollari per supportare i minatori di criptovalute e i fornitori di infrastrutture digitali. Questo progetto è stato pensato per fornire servizi di finanziamento del debito sicuri a società di mining e infrastrutture di asset digitali sia pubbliche che private di bitcoin blue-chip (BTC) a livello globale.

Molti utenti stanno aprendo un conto su Binance Exchange. Questo perché le funzionalità a disposizione sono davvero all’avanguardia. Inoltre, le opzioni sono numerose e permettono una diversificazione importante dei propri investimenti in un ecosistema fortemente sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.