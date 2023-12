Bing Chat: 16.000 caratteri con Notebook

Mikhail Parakhin, responsabile del team Windows and Web Experiences, aveva mostrato su X l’interfaccia di Notebook. Microsoft ha comunicato l’avvio del rollout della nuova funzionalità di Bing Chat (o Copilot). Altre importanti novità arriveranno nei prossimi giorni.

Conversazioni lunghe fino a 16.000 caratteri

Quando sarà accessibile, gli utenti vedranno un’altra scheda Notebook nella versione web di Bing. La nuova interfaccia non sostituisce quella precedente, ma offre la possibilità di avviare conversazioni più lunghe, ovvero con un massimo di 16.000 caratteri (quattro volte in più). Cambia anche il layout.

Invece di visualizzare domande e risposte in verticale, come una tradizionale discussione, gli utenti possono inserire le domande/richieste nella colonna sinistra e ottenere risposte/risultati nella colonna destra. Notebook ricorda le versioni precedenti dei prompt e le corrispondenti risposte, quindi è possibile proseguire la conversazione senza ripetere le stesse domande. In pratica può essere sfruttata per migliorare la risposta.

Microsoft ha avviato il rollout di Notebook, ma non sarà subito accessibile a tutti. Al momento non è disponibile in Italia. Nei prossimi giorni verrà aggiunto il supporto per GPT-4 Turbo, Code Interpreter e Deep Search.

Novità in arrivo anche per Bing Image Creator. Rispondendo ad un utente su X, Mikhail Parakhin ha confermato che Microsoft conserva sui server le immagini create negli ultimi 50 giorni, ma presto la durata verrà estesa a 90 giorni.

Un altro utente ha consigliato di aggiungere la funzione di salvataggio delle immagini su OneDrive. Parakhin ha risposto che l’idea verrà girata al team di sviluppo.