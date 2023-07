Bing Chat, IA arriva anche su Chrome e Safari

Dopo la presentazione di Bing Chat Enterprise, Microsoft ha un’altra grande notizia per i fan della sua intelligenza artificiale basata su OpenAI: il servizio sta infatti arrivando su Google Chrome e Safari. A confermarlo è la recente segnalazione di un avviso pop-up nella barra delle applicazioni di Windows 11 e 10, usato per avvisare gli utenti della possibilità di provare Bing AI sul browser della Grande G, e una successiva conferma da parte dello stesso colosso di Redmond.

Bing Chat arriva su Chrome e Safari

Come riportato dai colleghi di Windows Latest, Bing AI alimentato da GPT-4 è già disponibile per gli utenti di Microsoft Edge dalla fine di febbraio 2023 e ora sta per ottenere il supporto su tutti i browser, in primis Google Chrome e Safari di Apple. L’avviso sopra citato ha iniziato a comparire in questi giorni e consente agli utenti di accedere a Bing AI in Google Chrome anche con il supporto nativo alla modalità oscura, altra novità su cui Microsoft sta lavorando.

Vale la pena notare che questo test della Dark Mode non è tanto diffuso quanto la possibilità di usare l’IA su Google Chrome. Anzi, una fonte Microsoft ha aggiunto proprio che nei prossimi giorni – o nelle prossime settimane – Bing AI arriverà in Chrome e Safari per tutti gli utenti. Insomma, ormai è il momento del rilascio.

In più, Microsoft sta lavorando attivamente a una nuova funzionalità chiamata “Nessuna ricerca”. A cosa serve? Come si può intuire dal nome, si tratta di una soluzione che blocca l’accesso al motore di ricerca proprietario e permette a Bing di funzionare più velocemente senza effettuare la ricerca online delle informazioni necessarie per l’output. Dunque, una volta attivata la feature Bing si limita a operare come modello di linguaggio utilizzando le sue capacità di intelligenza artificiale.