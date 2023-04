Bing Chat: supporto LaTeX e miglioramenti vari

Microsoft ha pubblicato un post sul blog ufficiale per illustrare le novità del chatbot rispetto alla scorsa settimana. La più interessante e utile è il supporto per LaTeX. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato le app SwiftKey per consentire la rimozione del pulsante Bing.

Ultime novità per Bing Chat

LaTeX è un noto linguaggio di markup che permette di impostare la formattazione di un documento. A fine marzo, Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, aveva promesso miglioramenti per la visualizzazione delle formule matematiche. Grazie al supporto per LaTeX è ora possibile chiedere a Bing Chat di scrivere un testo che contiene formule in modo corretto.

Le altre novità sono principalmente bug fix. Microsoft ha limitato i casi in cui il chatbot interrompe la conversazione in modo inatteso, ridotto le ricerche duplicate e minimizzato gli errori che portano alla mancata visualizzazione delle risposte. Vengono inoltre mostrare risposte più esaurienti relative alle notizie del giorno.

All’inizio del mese, Bing Chat è stato integrato nella tastiera SwiftKey (la versione finale è disponibile da circa una settimana). Gli ultimi aggiornamenti per le app Android e iOS consentono di rimuovere il pulsante Bing.

Nel caso di Android è possibile anche cambiare la posizione, come si può vedere nel video:

We heard your feedback. With today’s new update from the Play Store, you can adjust the position of the Bing button on the SwiftKey Android toolbar. pic.twitter.com/81e7wcCrb8 — Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) April 18, 2023

Su iOS è possibile invece spostare il pulsante Menu a destra, come si può vedere nel video:

With today's update you can customize your toolbar on SwiftKey iOS. pic.twitter.com/kOnfLPJ8TE — Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) April 21, 2023

Altre novità relative al chatbot verranno annunciate nel corso delle prossime settimane.