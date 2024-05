Bing down: cosa succede al motore di ricerca?

Bing è down. E lo stesso vale per tutti gli strumenti collegati al motore di ricerca gestito da Microsoft, inclusi quelli di intelligenza artificiale generativa lanciati di recente (come Copilot Designer). Questo il grafico che mostra il picco delle segnalazioni raccolte da Downdetector intorno alle ore 08:00.

Problemi per Bing: il motore di ricerca è irraggiungibile

Il servizio risulta al momento irraggiungibile, sia da desktop all’indirizzo bing.com sia da mobile (anche da app). La homepage non si carica oppure mostra, in modo anomalo, un campo di ricerca come quello visibile qui sotto, senza caricare gli altri elementi dell’interfaccia. L’invio di una query non porta comunque ai risultati.

Negli stessi minuti, anche DuckDuckGo sta avendo problemi (gli aggiornamenti nell’articolo dedicato).

… articolo in aggiornamento