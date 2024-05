DuckDuckGo è down: cosa succede al motore di ricerca? (update)

Problemi questa mattina per DuckDuckGo: il motore di ricerca non funziona correttamente. A testimoniarlo, come sempre, sono le segnalazioni inviate in tempo reale a Downdetector. Non si tratta di un down vero e proprio, la homepage risulta raggiungibile, ma qualsiasi query inviata restituisce un messaggio di errore.

Si è verificato un errore durante la visualizzazione dei risultati di ricerca. Riprova.

Problemi per il motore di ricerca DuckDuckGo

Stando a quanto condiviso sulle bacheche dei social network, il malfunzionamento sembra essere globale. Ci sono post su X provenienti da ogni parte del mondo. Interessa sia la versione desktop del servizio sia quella accessibile da dispositivi mobile.

I primi problemi si sono manifestati poco prima delle 08:00, ora italiana. Al momento non è dato a sapere quanto trascorrerà prima che il motore di ricerca possa tornare a funzionare come sempre. Dal profilo ufficiale del servizio non sono giunte comunicazioni.

Creato nell’ormai lontano 2008, il servizio è noto per l’implementazione di accorgimenti specifici con l’obiettivo di garantire una tutela della privacy migliore rispetto a quella, ad esempio, di Google. Da qualche tempo offre anche un browser.

Una curiosità: il suo particolare nome è un omaggio a un gioco tradizionale per bambini chiamato Duck, Duck, Goose.

Aggiornamento (23/05/2024, 08.48): il motore di ricerca continua a non funzionare, ma l’errore mostrato ora è un altro.

Spiacenti, si è verificato un errore durante la visualizzazione dei risultati. Fai clic qui per riprovare.

… articolo in aggiornamento