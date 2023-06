Il browser di DuckDuckGo è disponibile su Windows

Trascorsi un paio di mesi dal lancio della versione macOS, oggi il nuovo browser di DuckDuckGo fa il suo debutto anche su Windows. Si tratta al momento di una beta, comunque utile per dare uno sguardo al progetto e per capire quali siano i suoi punti di forza. Uno su tutti è costituito dagli accorgimenti introdotti a tutela della privacy, in linea con la filosofia dell’omonimo motore di ricerca anti-Google. Non avrebbe potuto essere altrimenti.

In download la versione Windows del browser DuckDuckGo

È lo stesso sviluppatore a sottolineare quali siano le sue principali funzionalità. Anzitutto, il Duck Player, un lettore che permette di guardare i video di YouTube in streaming senza l’interruzione delle inserzioni pubblicitarie e senza che la piattaforma possa raccogliere informazioni a proposito della cronologia per alimentare i suoi algoritmi. Ci sono poi il blocco del tracciamento (3rd-party Tracker Loading Protection), la tecnologia Smarter Encryption per proteggere ogni informazione trasmessa o ricevuta, un tool per la gestione dei cookie pop-up che impedisce l’acquisizione automatica del consenso attraverso i cosiddetti dark design pattern, la possibilità di utilizzare un indirizzo email @duck.com per le registrazioni online e il Fire Button che elimina le attività recenti in un click.

Ancora, trovano posto l’immancabile ad blocker e un password manager in cui immagazzinare in modo sicuro le chiavi di accesso ai propri account. Al momento ancora mancano diverse caratteristiche, come il supporto alle estensioni, ma l’intenzione è quella di implementarle in futuro attraverso i prossimi aggiornamenti.

Chi desidera scaricare e installare la versione Windows del browser di DuckDuckGo non deve far altro che visitare la sezione dedicata del sito ufficiale. Al primo avvio mostra una procedura che semplifica l’importazione dei preferiti e delle credenziali da altri software per la navigazione. Maggiori informazioni e approfondimenti sulle singole funzionalità sono consultabili nel blogpost pubblicato oggi.