Bing Image Creator: peggiorata la qualità

Microsoft ha annunciato ieri sera alcune novità per Bing Image Creator, tra cui il supporto per l’ultima versione del modello DALL-E 3 di OpenAI. Contrariamente a quanto afferma l’azienda di Redmond, la qualità delle immagini è peggiorata.

Meno qualità e più censura

Microsoft scrive nel post pubblicato sul blog ufficiale che la versione PR16 del modello DALL-E 3 consente di creare più velocemente le immagini e la qualità è migliorata rispetto alla precedente versione.

Dopo aver notato diverse segnalazioni degli utenti, Windows Latest ha verificato che ora le immagini hanno una qualità inferiore. In seguito al recente aggiornamento, le immagini generate da Bing Image Creator sono prive di dettagli. Alcuni utenti affermano che i ritratti sono senza vita e che l’illuminazione delle immagini è peggiorata. In definitiva, le immagini sono meno realistiche.

Il problema è forse correlato all’eccessiva moderazione (al limite della censura). Digitando ad esempio “short black air” viene mostrato un avviso per la violazione delle regole. Non è chiaro se la scelta di Microsoft sia intenzionale o se le immagini siano il risultato di un bug. Da alcuni giorni, Bing Image Creator non riesce nemmeno a comprende richieste banali. Digitando ad esempio “logo di microsoft” vengono generate immagini completamente sbagliate.

L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato l’interfaccia web su desktop con un design minimale per semplificare la navigazione. Per generare le immagini è possibile anche scrivere il prompt testuale direttamente nel campo di ricerca di Bing o nella barra degli indirizzi di Edge (se Bing è il motore di ricerca predefinito).