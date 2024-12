Bing rimuove i link alla cache come Google

Microsoft ha deciso: basta link alla cache nei risultati di ricerca di Bing. La mossa, annunciata sull’account ufficiale X di Bing Webmaster, punta a migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Una scelta che arriva dopo mesi di test e segue le orme di Google, che aveva già eliminato l’opzione della cache per i siti web dai suoi risultati di ricerca a febbraio di quest’anno.

This week, we've removed cache links from Bing search results. As the internet has evolved for better reliability, and many pages aren't optimized for cache viewing. Site owners can still access Bing-crawled content via Bing Webmaster Tools URL Inspection: https://t.co/LOIAk2786M

— Microsoft Bing Webmaster Team (@BingWMC) December 11, 2024