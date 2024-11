Bing Wallpaper di Microsoft si comporta come un malware

Giorni addietro, Microsoft ha rilasciato la sua applicazione ufficiale Bing Wallpaper sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 11. Come intuibile dal nome stesso, mira alla personalizzazione del desktop, andando a cambierà lo sfondo del PC ogni giorno con le belle immagini del motore di ricerca di proprietà del colosso di Redmond. Apparentemente l’idea è piuttosto buona e di certo piacerà di questo genere di risorse, ma occorre tenere presente che in realtà si tratta di un malware, o quantomeno si comporta come tale.

Bing Wallpaper: occhio a come si “comporta”

La descrizione dell’app nel Microsoft Store non dice molto, promette solo una collezione di bellissime immagini da tutto il mondo che va a dare una rinfrescata al desktop ogni giorno. Sembra carino. Sotto il cofano, però, si celando un bel pò di pratiche decisamente losche. A sottolineare la cosa è stato, nelle scorse ore, Rafael Rivera, ingegnere software e ricercatore di sicurezza ben noto nel settore tecnologico.

Oltre a mettere mano ai cookie del browser e avere un’API di geolocalizzazione web gratuita, l’applicazione installa Bing Visual Search e impone il motore di ricerca di Microsoft.

Unitamente a quanto già segnalato, Bing Wallpaper cerca di modificare le impostazioni del browser, suggerendo come convenientemente l’utilizzo di Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e, addirittura, Internet Explorer. Per non far mancare proprio nulla, poi, Bing Wallpaper prova a impostare Microsoft Edge come browser predefinito.

Inoltre, se il browser predefinito non è Microsoft Edge, l’applicazione a un certo punto avvierà quello attualmente impostato come tale e aprirà una nuova scheda indicante l’installazione dell’estensione Microsoft Bing Search.