Internet illimitato senza linea fissa: c'è Bismart

Oggigiorno, le nostre case sono smart home e i nostri uffici luoghi nei quali tutto è connesso, dove decine o addirittura centinaia di dispositivi effettuano il collegamento a Internet senza soluzione di continuità. Per questo è essenziale poter contare su un servizio di connettività affidabile, che alle necessarie prestazioni affianchi la trasparenza, il continuo supporto tecnico a cui rivolgersi in caso di necessità e la totale assenza di vincoli nascosti. È su queste solide basi che poggia l’offerta di Bismart Europe per fornire a clienti privati, piccoli business e grandi aziende un accesso al mondo online a banda larga e illimitato, il tutto attraverso le migliori reti nazionali.

Per quanto riguarda l’Italia, è garantita la copertura per il 96% del territorio, attraverso la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) e in mobilità grazie alle reti 4G+ e 5G, per raggiungere anche coloro che ancora non possono contare sulle infrastrutture della fibra. Porre rimedio ai problemi legati al divario digitale, che ancora colpiscono una parte importante del Paese, è infatti uno degli obiettivi della società.

Bismart: l’unica connessione illimitata, per davvero

I clienti Bismart possono contare su velocità fino a 1.000 Mbps in fase di download e 300 Mbps in upload, valori equivalenti a quelli di una connessione in fibra ottica di ultima generazione, ma con alcuni vantaggi concreti: nessun obbligo di attivare e dover mantenere una linea fissa, nessuna rimodulazione nel tempo e zero costi per l’eventuale disattivazione.

Una formula, questa, già premiata da chi l’ha scelta, come testimoniano le recensioni pubblicate su Trustpilot. Ne riportiamo di seguito una esemplificativa che focalizza l’attenzione sul supporto tecnico:

Sempre disponibili per qualsiasi problema… Servizio di assistenza impeccabile…Per ogni problema c’è sempre una soluzione grazie a Bismart… Servizio e qualità top.. Complimenti!

Tutto ciò con una promessa importante a monte dell’offerta: trattasi di connettività illimitata, senza clausole e senza vincoli nascosti.

Internet per privati, business e grandi aziende

La modularità è tra i punti di forza dell’offerta di Bismart Europe. Il cliente ha infatti la libertà di scegliere, ad esempio, se utilizzare un router già in suo possesso oppure chiederne uno in fase di attivazione e se interrompere temporaneamente l’erogazione del servizio per il periodo che desidera (ad esempio durante le ferie estive) con l’opzione Stop-and-Start. Chi cerca Internet illimitato senza linea fissa, insomma, ora ha un’opzione concreta di fronte: una chimera sognata da tempo per quanti, ancora non raggiunti dalla fibra, anelano a performance dignitose per i propri streaming, per il proprio ufficio, per le videochiamate, per lo studio, per lo smart working e molto altro ancora.

Grazie ai 14 giorni di prova gratuita è possibile valutarne con calma la qualità, ottenendo eventualmente un rimborso completo della spesa sostenuta in caso di ripensamento. Insomma, una vera e propria formula soddisfatti o rimborsati.

Oltre ai giga illimitati, i clienti privati possono contare su una funzionalità come Web Safe + che mantiene al sicuro dati e dispositivi connessi, essenziale in un momento che vede moltiplicarsi il numero delle minacce online.

L’offerta business prevede la possibilità di aggiungere opzioni come il servizio DeNAT per una visibilità end-to-end tramite IP pubblico (utile ad esempio per videosorveglianza, allarmistica e telecontrollo) oppure un IP statico.

Infine, per le grandi aziende la soluzione è configurabile con l’inclusione di Smart Bus per garantire la copertura sui mezzi del trasporto pubblico, il pieno supporto alle potenzialità della Internet of Things, della Industry 4.0 e dell’ambito automotive. Non manca nemmeno la possibilità di ospitare applicazioni su server cloud in data center localizzati in Italia, in Germania o negli Stati Uniti, a seconda delle specifiche esigenze.

Nel tempo, la reputazione di Bismart Europe ha inoltre attirato l’interesse di piccoli imprenditori, che hanno visto in questo sistema di business un’attività senza rischi di impresa, da personalizzare con il loro proprio marchio e da ridistribuire alla clientela, in modalità wholesale.

L’offerta Bismart Unlimited

Per comprendere i vantaggi dell’offerta Bismart occorre partire anzitutto dai termini della nuova offerta Bismart Unlimited, un piano con accesso ad Internet illimitato in 5G+. I costi sono in questo caso i seguenti:

attivazione 24,99 euro

spedizione 10,00 euro

costo mensile 24,99 euro

Entro 4 giorni dalla richiesta si riceve tutto presso il proprio ufficio o la propria abitazione: 14 giorni di prova gratuita, dopodiché ci si rende facilmente conto se il servizio faccia al caso proprio. In tal caso la prima mensilità sarà pari al costo di attivazione ed a quello di abbonamento, diventando infine il puro costo di abbonamento a partire dalla seconda mensilità. Scopri la nuova connessione wireless illimitata ad alte prestazioni di Bismart leggendo tutti i dettagli dell’offerta: è l’uscita di sicurezza da situazioni nei quali l’Italia è imbrigliata da tempo, offrendo una connessione realmente illimitata e concretamente performante con la quale sfuggire alla risacca del digital divide. Internet illimitato senza linea fissa non è più una chimera, ma qualcosa di concreto e accessibile tramite promo natalizia dedicata.

La tecnologia di Bismart

Bismart propone un servizio basato sia su FWA sia su reti mobile 4G+ e 5G. In Italia utilizza come network principale quello di TIM, attraverso le antenne BTS (Stazione Radio Base) dell’operatore, così che il traffico possa convergere direttamente alle proprie centrali. Questo si traduce in una connessione stabile e veloce, senza compromessi o limitazioni.

Lato cliente, è possibile scegliere tra l’impiego di un router già posseduto oppure tra i due modelli proposti: Huawei B311-221 e Zyxel 5G NR/LTE 4×4 MIMO, ognuno con proprie caratteristiche e funzionalità. Si differenziano per la tipologia di reti supportate: 4G il primo e anche 5G con Wi-Fi 6 il secondo. Da sottolineare il fatto che i dispositivi arrivano già configurati e pronti all’uso, in linea con la filosofia plug-and-play del gruppo, affinché l’accesso alla rete possa essere quanto più semplice e immediato possibile.

Internet anche senza linea fissa

Un altro indiscutibile punto di forza dell’offerta Bismart è la sua capacità di unire un piano davvero illimitato a una natura ricaricabile, senza alcun vincolo né costi nascosti.

È sempre il cliente a decidere, con la possibilità di effettuare ricariche multiple per utilizzare più a lungo il servizio o, come già accennato, di interromperlo temporaneamente in caso senza dover fornire alcuna motivazione, per poi riattivarlo successivamente.

L’unica spesa extra prevista è legata all’invio per l’eventuale restituzione degli apparati acquistati, attraverso posta o corriere. Non occorre invece riconsegnare la SIM fornita, la quale resterà semplicemente priva di relativa ricarica.

Tutto questo, insieme a un’assistenza tecnica sempre pronta rispondere a dubbi o domande, alla trasparenza e ovviamente alle prestazioni del servizio, fanno dell’offerta di Bismart Europe la scelta ideale per chi cerca un accesso a Internet illimitato senza linea fissa.

In collaborazione con Bismart