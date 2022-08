Bitcoin a 300 mila dollari: come acquistare la crypto

Bitcoin sta facendo parlare molto di sé e, dobbiamo ammetterlo, a vincere è il sentiment rialzista tra investitori e analisti. In questi giorni, una notizia sul suo conto sta facendo impazzire i trader di tutto il mondo, spingendoli ad acquistare monete.

Infatti, secondo le previsioni di SkyBridge Capital, Bitcoin potrebbe raggiungere i 300.000 dollari di quotazione. Un traguardo formidabile se si pensa che il massimo storico della regina delle criptovalute è stato intorno ai 60.000 dollari.

Attualmente, al momento della scrittura, BTC ci trova a 24.011 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 459,46 miliardi di dollari. Un prezzo di scambio decisamente interessante se la “visione” di SkyBridge Capital dovesse trovare forma concreta nel mondo reale.

Ma come è possibile prepararsi in caso di un aumento di Bitcoin, anche se non dovesse essere così sostanzioso come profetizzato? Siccome questi voli pindarici verso l’alto avvengono nel tempo, occorre approfittare ora del prezzo così vantaggioso e detenere la crypto fino a che la sua quotazione non raggiunge livelli importanti.

Bitcoin: le previsioni di Skybridge Capital sono incredibilmente rialziste

Il fondatore di SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, è profondamente rialzista nei confronti di Bitcoin. Secondo lui la regina delle criptovalute potrebbe raggiungere nel corso di sei anni un prezzo di scambio vicino ai 300.000 dollari. Lo ha rivelato durante un’intervista con la CNBC:

Nei prossimi sei anni, se abbiamo ragione, arrivando Bitcoin a $ 300.000 a moneta, non importa se lo hai acquistato a $ 20.000 o $ 60.000. Non avrà davvero importanza. E sto solo mettendo in guardia le persone, il futuro è alle porte. Sta succedendo prima di quanto pensassi.

Cosa devi fare per approfittare di un possibile rialzo così importante? Ci sono alcune cose da mettere in pratica, ma quelle fondamentali le ha spiegate sempre Scaramucci. Occorre andare oltre l’attuale inverno crittografico, guardando al futuro. Ecco come Scaramucci ha continuato la sua intervista con CNBC:

Stiamo cercando di dire alla gente di rilassarsi, guardare oltre questo. Vediamo uno scenario piuttosto ottimistico per Bitcoin, Ethereum, Solana e Algorand nei prossimi 12-24 mesi.

