Bitcoin ATM: il numero scende, per la prima volta

Per la prima volta da quando si rileva la statistica (dal lontano 2014), il numero di Bitcoin ATM operativi nel mondo è in diminuzione. Si tratta di una conseguenza quasi inevitabile delle dinamiche che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato l’ambito delle criptovalute. Non solo si sono fermate le nuove attivazioni, ma centinaia di dispositivi risultano ora scollegati dalla rete e rimossi.

Scende il numero dei Bitcoin ATM nel mondo

È quanto svelano le statistiche relative a settembre 2022, condivise da Coin ATM Radar (da cui abbiamo tratto il grafico seguente). Si è passati da 38.776 macchine a livello globale in agosto alle 37.980 del mese successivo. Calcolatrice alla mano, si ha a che fare con un calo del 2,05% (-796), tutt’altro che trascurabile.

A livello geografico, il territorio a cui si può attribuire la maggiore responsabilità del trend è quello degli Stati Uniti (-825). Va però specificato che altrove, in contemporanea, si sono registrate nuove installazioni: è il caso del Canada e di alcuni paesi europei, oltre che del Giappone.

Quali sono i produttori di questi dispositivi? Il più importante, in termini di numeri, è senza dubbio Genesis Coin, in grado fin qui di conquistare oltre il 40% del market share complessivo. Altri protagonisti del settore sono General Bytes e BitAccess.

Abbiamo già citato le attuali condizioni del mercato come causa principale del calo, ma non si tratta dell’unico fattore da tenere in considerazione. Stando all’analisi condotta da Coin ATM Radar, hanno contribuito anche le tensioni geopolitiche (come per qualsiasi altra dinamica che interessa l’economia), la sostanziale assenza di regole chiare per questa modalità di circolazione degli asset e il generale clima di incertezza.

La distribuzione degli sportelli automatici per la conversione da e in Bitcoin è da sempre ritenuta utile per diffondere e promuovere l’adozione della criptovaluta e, più in generale, la cultura legata all’impiego degli asset digitali nella quotidianità. Aspetti sui quali, inevitabilmente, c’è ancora molto da lavorare.

