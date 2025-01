Bitcoin e le altre criptovalute giù, aspettando l'effetto Trump

Osservando i grafici che disegnano l’andamento delle principali criptovalute nel corso dell’ultima settimana, a partire da Bitcoin, emerge chiaro e netto il dominio del segno negativo. BTC (lo trovi su eToro) è poco sopra la soglia dei 91.000 dollari, ben lontano rispetto ai record di fine 2024. Un trend simile interessa gli altri asset della categoria, da ETH a DOGE per fare due esempi illustri. Quali sono le causa della flessione? E quali le prospettive?

Criptovalute: un dollaro così forte spaventa Bitcoin

Molti attribuiscono alla forza del dollaro gran parte della responsabilità di quanto sta accadendo (l’indice DXY è ai massimi dall’ottobre 2022 a oggi). Sulla debolezza delle altre monete, incluse quelle della finanza decentralizzata, pesano poi le tensioni geopolitiche che non accennano a placarsi e l’incertezza dell’area euro a proposito delle politiche di lungo termine, riguardanti i tassi di interesse e non solo.

Le cose potrebbero cambiare con l’insediamento di Donald Trump ormai dietro l’angolo, in programma tra una settimana esatta, il 20 gennaio. Sappiamo quanto il tycoon, durante la campagna elettorale, abbia puntato sull’appoggio dei sostenitori delle criptovalute per il proprio ritorno alla Casa Bianca. Ora, in un certo senso, il mercato si aspetta di beneficiarne, incassando il sostegno promesso, attraverso un allentamento delle normative sugli scambi e non solo.

Non è comunque detto che questo possa rivelarsi sufficiente per ribaltare il trend, innescando una nuova crescita e tornando a infondere entusiasmo in un settore che sembra aver perso lo slancio registrato subito dopo la vittoria alle urne di novembre.

