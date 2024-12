Migliori Criptovalute da Comprare nel 2025 (Analisi)

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 23 dic 2024

Il mercato delle criptovalute continua a crescere giorno dopo giorno, e sembra che questa impennata voglia continuare anche per il 2025. Non a caso, tanti investitori si chiedono quale criptovaluta comprare oggi per essere pronti ai prossimi rialzi.

D’altronde, con la crescente adozione delle crypto e l’emergere di nuovi progetti, ci sono tante criptovalute su cui investire. Per chiarire le idee abbiamo riunito le migliori criptovalute da comprare nel 2025, tenendo conto delle tendenze di mercato, della tecnologia sottostante e delle loro opportunità di crescita.

I progetti selezionati sono tra i più solidi e affermati nel settore, in quest’altra guida invece sono illustrate le criptovalute emergenti, più volatili e ad alto potenziale (e rischio).

Abbiamo anche aggiunto delle sezioni per capire su quale criptovaluta investire e quali sono i fattori da analizzare prima di un acquisto, così da poter operare in autonomia e tenendo sempre presenti tutte le precauzioni quando si comprano asset del genere.

Come sarà il Mercato delle Criptovalute nel 2025

Secondo gli analisti nel 2025 potremmo assistere a ulteriori rialzi di prezzo rispetto a quelli già registrati nell’ultimo trimestre del 2024. Perciò può essere interessante prepararsi e scoprire su quali criptovalute investire.

Di recente sia Bitcoin ed Ethereum, sia altri asset che negli anni erano passati in secondo piano come Ripple (XRP), hanno registrato performance da record raggiungendo nuovi massimi, con BTC che ha superato gli ambiti 100.000$.

Questi rialzi potrebbero continuare per tutto il 2025, soprattutto se prendiamo in considerazione la possibile attuazione di politiche favorevoli nei confronti della blockchain. A ciò si aggiungono le grandi aziende e il sostegno delle istituzioni, che potrebbero dar inizio alla cosiddetta Golden Age delle criptovalute.

Chiaramente, per fare previsioni su Bitcoin e altre criptovalute bisogna anche considerare possibili eventi negativi.

Secondo esperti del settore come John Plassard, infatti, “nel 2025 il futuro di Bitcoin è promettente ma allo stesso tempo incerto”, con gli ETF Spot che porteranno una grande adozione tra gli istituzionali nonché un maggior livello di centralizzazione.

Anche avvenimenti di tipo macroeconomico come guerre e recessioni hanno il loro peso, a cui si aggiungono le persistenti pressioni inflazionistiche e l’incertezza della politica monetaria, che potrebbero stimolare l’interesse verso il mercato crypto.

In sintesi, è probabile che il mercato delle criptovalute nel 2025 sarà bullish, ma bisogna sempre agire con cautela in vista di eventi improvvisi e correzioni di prezzo.

Quali Crypto Comprare nel 2025

Sapere con certezza quale criptovaluta comprare oggi per prepararsi ai possibili rialzi del 2025 è molto difficile. Una strategia possibile è puntare su asset già consolidati che hanno ancora un buon margine di crescita.

Alcuni esempi per chi vuole esporsi ad un mercato più stabile e meno rischioso, rispetto alle crypto appena nate, sono Bitcoin ed Ethereum, che nonostante i numeri da record raggiunti negli anni dimostrano ancora un grande potenziale.

Per quanto riguarda le previsioni per il 2025, lo scenario sembra essere abbastanza positivo sia per la presenza di politici favorevoli al mondo crypto come Trump, sia per l’adozione crescente da parte degli istituzionali.

Per capire meglio come muoversi, qui sotto vedremo insieme le migliori criptovalute su cui investire, selezionate tenendo conto del livello di rischio e dei potenziali risultati raggiungibili per il 2025.

1. Bitcoin (BTC)

Le previsioni su Bitcoin per il 2025 promettono risultati interessanti per l’asset digitale più famoso al mondo, con un possibile range di prezzo compreso tra 75.000$ e 150.000$.

D’altronde, con la nascita degli ETF e la loro diffusione tra gli istituzionali, molti analisti prevedono una stabilizzazione del prezzo su livelli che, ad oggi, rappresentano i massimi storici.

Nel breve periodo, ovvero nei primi mesi del 2025, Bitcoin potrebbe raggiungere i 130.000$ spingendosi fino a un massimo di 160.000$.

Tra i catalizzatori principali ci sono l’ascesa di Trump, che potrebbe far continuare i movimenti al rialzo già visti nell’ultimo trimestre del 2024, e gli istituzionali, che potrebbero far consolidare il prezzo su livelli superiori ai 100.000$.

In più, ci troviamo in una fase post-halving, ovvero nel periodo successivo al processo di dimezzamento avvenuto nel mese di aprile 2024. Guardando i dati passati, si nota come a partire dal 6° mese successivo all’halving il prezzo di Bitcoin inizia a salire vertiginosamente, con movimenti che possono durare 1 o 2 anni.

Tuttavia, bisogna considerare anche gli eventuali scenari ribassisti. In questo senso, eventi come conflitti e recessioni economiche possono influenzare negativamente l’andamento del mercato, con possibili ribassi fino a 60.000$, uno dei livelli di supporto più importanti per Bitcoin.

In questo contesto, società come Blackrock si stanno preparando per aggiungere nuovi strumenti di trading in BTC, suggerendo nuovi movimenti rialzisti per il 2025.

2. Ethereum (ETH)

Come secondo asset per capitalizzazione di mercato, Ethereum potrebbe essere una delle migliori criptovalute su cui investire per il 2025.

Il valore totale bloccato (TVL) di oltre 75.000 miliardi dimostra la piena fiducia da parte degli investitori, che continuano a sostenere l’ecosistema mettendo le proprie partecipazioni in staking e incrementando la sicurezza della rete.

Il prezzo medio di Ethereum per la fine del 2024 è di circa 3.700-3.900$, ma il nuovo anno potrebbe portare risultati sorprendenti con punte superiori a 5.000$, e di oltre 8.000$ secondo i più ottimisti: un incremento di oltre il +50%.

Le nuove corse al rialzo potrebbero essere alimentate, oltre che dagli eventi politici e macroeconomici, anche dalla crescente adozione del mondo DeFi (Finanza Decentralizzata) e degli NFT.

A ciò si aggiungono l’interesse da parte degli istituzionali e la nascita di nuovi ETF Ethereum, che potrebbero portare molta liquidità all’interno del mercato.

Inoltre, non bisogna sottovalutare l’implementazione di nuove tecnologie all’interno dell’ecosistema, come l’aggiornamento Pectra che consentirà di migliorare la stabilità e la scalabilità del protocollo.

3. Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) è una crypto da comprare non solo in vista di un mercato bullish nel 2025. Difatti, i detentori di BNB possono ottenere numerosi vantaggi detenendo l’asset nel lungo periodo.

Il vantaggio principale è quello di poter ricevere scontistiche sulle commissioni di trading su Binance. In più, i Launchpool e i Launchpad permettono di ottenere token appena lanciati tenendo dei BNB nel wallet, l’ideale per chi vuole investire in criptovalute emergenti senza utilizzare altri fondi.

Al contempo, Binance offre programmi di staking su BNB che offrono interessi sulle proprie partecipazioni. A ciò si aggiungono i possibili rialzi di prezzo, che possono essere alimentati da diversi catalizzatori.

Tra questi, oltre alle corse al rialzo di criptovalute dominanti come Bitcoin, ci sono la crescente adozione del settore DeFi e Web3, nonché la grande popolarità di Binance che attira ogni giorno nuovi investitori.

Il nuovo meccanismo di auto-burn di BNB, inoltre, regola automaticamente gli importi da “bruciare” in base al prezzo di BNB e alle dinamiche di domanda e offerta, diminuendo il tasso di inflazione.

Secondo gli esperti, il prezzo di BNB nel 2025 potrebbe oscillare tra i 605$ e i 1.250$, con un prezzo medio che si aggirerebbe intorno ai 900$ a seconda dell’andamento dei mercati.

4. Solana (SOL)

Dopo i rialzi esponenziali del 2021 che hanno portato il prezzo a circa 250$, Solana ha vissuto un periodo ribassista durato 2 anni, per poi ripartire con un nuovo trend bullish riavvicinandosi ai massimi storici.

Ad oggi, potrebbe essere una delle migliori criptovalute su cui investire in vista del 2025 per diversi motivi. Il primo è legato alla riacquisizione di fiducia da parte degli investitori, che davano Solana per “morta” durante il periodo ribassista.

In più, l’adesione di nuovi progetti validi incentiva l’utilizzo della rete, elemento cruciale per qualsiasi ecosistema basato su blockchain. A ciò si aggiungono i trend particolarmente positivi del mercato crypto come abbiamo già visto per Bitcoin ed Ethereum, con nuovi investitori istituzionali che possono utilizzare ETF Spot per diversificare i loro portafogli.

Tra gli altri catalizzatori, ci sono le tecnologie Layer 2 in via di sviluppo, i nuovi investimenti da parte di grandi Paesi come la Cina, le possibili approvazioni da parte di società di intermediazione e l’aumento delle allocazioni da parte dei grossi investitori.

Di conseguenza, diversi analisti pensano che Solana potrebbe superare i 600$ o 700$ entro la fine del 2025.

Non bisogna però sottovalutare possibili fattori negativi come esiti inaspettati sui tassi di interesse, vendite di massa da parte di investitori istituzionali e liquidazioni improvvise, che potrebbero far perdere velocemente la fiducia verso l’asset.

*Il 51% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.

5. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) ha avuto un andamento lineare e poco entusiasmante negli ultimi anni.

Difatti, dopo aver raggiunto il massimo storico di 3$ nel 2018, il prezzo di XRP è crollato stabilizzandosi intorno ai 0,35$-0,50$.

Ciò è stato causato sia dalla mancanza di nuove implementazioni sia dalle continue dispute con la SEC. Tuttavia, dopo una lunga vicenda legale, XRP ha registrato un incremento di oltre il +300% soltanto nell’ultimo trimestre del 2024, con un prezzo massimo di oltre 2,90$.

Chi non sa quale criptovaluta comprare, quindi, potrebbe vedere in XRP un asset dal grande potenziale. Il motivo è molto semplice: Paul Atkins, che si dichiara favorevole alle criptovalute, è il nuovo presidente della SEC.

Se il caso venisse archiviato, quindi, il prezzo di XRP potrebbe schizzare verso nuovi massimi nel 2025, con un prezzo stimato di 8$ e punte di oltre 10$ secondo i più ottimisti.

Anche da un punto di vista tecnico si notano buone performance, con un prezzo al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 giorni che potrebbe crescere ulteriormente. Tra gli altri possibili catalizzatori ci sono investitori istituzionali come BlackRock e i nuovi ETF su XRP, che alimenterebbero il trend rialzista.

In più, collaborazioni strategiche con banche del calibro di Santander e strumenti innovativi come la stablecoin $RLUSD potrebbero suscitare l’interesse di nuovi investitori, motivo per cui XRP risulta una delle migliori crypto su cui investire oggi.

6. Cardano (ADA)

Tra le altre possibili crypto da comprare nel 2025, Cardano (ADA) si trova in un’ottima posizione in termini di crescita, con un’impennata del +180% in soli 30 giorni e un prezzo medio di +1,20$.

Con una market cap che ha superato i 40 miliardi e una TVL che segna nuovi record con oltre 700 milioni di dollari bloccati nel mese di dicembre, il 2025 per Cardano si prospetta positivo.

Tra le nuove implementazioni c’è il protocollo Hydra, che farà raggiungere il milione di transazioni al secondo. Inoltre, la possibilità di includere ADA all’interno di un ETF potrebbe accrescere ulteriormente l’interesse degli investitori istituzionali.

Secondo gli esperti, il prezzo massimo per il 2025 potrebbe aggirarsi intorno ai 3$, soprattutto in caso di eventi positivi legati all’ecosistema Cardano.

Dal punto di vista tecnico, si nota un ampliamento delle Bande di Bollinger e un RSI sopra i 50, che potrebbe indicare la possibilità di uno slancio a seguito di un periodo di lateralizzazione.

7. Dogecoin (DOGE)

Chi ha già un portafoglio bilanciato e non sa quale criptovaluta comprare per attuare una strategia più speculativa può valutare Dogecoin (DOGE). La famosa memecoin, a differenza di altri token simili, vanta un mercato solido e una market cap di 60 miliardi, con un valore passato da una media di 0,10$ a 0,40$ nell’ultimo trimestre del 2024.

Per quanto riguarda il prezzo di Dogecoin nel 2025, questo è supportato da un trend rialzista, che vede due resistenze importanti a 0,54$ e 0,74$. Il prezzo medio è al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 giorni, con valori massimi stimati di oltre 1$ secondo i più ottimisti.

Tuttavia, Dogecoin si è sempre distinta per i suoi movimenti importanti sia al rialzo che al ribasso. In particolare, il modello di offerta circolante variabile causa spesso una forte volatilità, alimentata dalla grande community che c’è alle spalle e dall’influenza dei social media.

Al contempo, l’aumento dell’adozione di DOGE da parte di commercianti e attività, unito al potenziale interesse da parte di investitori istituzionali, potrebbe alimentare la corsa al rialzo per il 2025.

A ciò si aggiungono i possibili sviluppi dell’ecosistema sottostante e l’integrazione di nuovi metodi di pagamento, che amplierebbero i casi d’uso del token.

8. Polkadot (DOT)

Dopo aver raggiunto il suo massimo storico di circa 53$ nel 2021, Polkadot ha vissuto un lungo momento di calo che ha mantenuto il prezzo al di sotto dei 10$, con minimi vicini ai 3$ toccati agli inizi del 2024.

Durante l’ultimo trimestre dell’anno, DOT ha subito nuovamente dei rialzi che hanno portato il prezzo intorno ai 9$, seguendo l’ondata bullish di altre criptovalute più grandi come Bitcoin ed Ethereum.

Analizzando alcuni fattori, anche Polkadot rientra tra le migliori criptovalute da acquistare per il 2025, in quanto alcuni analisti sostengono che potrebbe tornare ai suoi massimi storici. Secondo i più ottimisti, si potrebbero raggiungere i 100$ entro la fine del nuovo anno, un valore 10 volte superiore rispetto al prezzo medio di fine 2024.

Tra i catalizzatori principali c’è la continua adozione delle parachain, un elemento distintivo di Polkadot che attira progetti innovativi in ambito DeFi, NFT e gaming. Non mancano partnership strategiche e nuove integrazioni all’interno dell’ecosistema, che contribuiranno ad incentivare l’utilizzo della rete e del token DOT.

Inoltre, considerando che il livello di prezzo attuale è ancora distante dai massimi storici, DOT potrebbe rivelarsi una scelta interessante e dall’alto potenziale di crescita per chi cerca una strategia con un buon rapporto rischio/rendimento.

**L’82% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.

9. Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è un asset perfetto per chi non sa quale criptovaluta comprare e vuole puntare su progetti innovativi con un alto potenziale di crescita.

Sin dal suo lancio, AVAX si distingue per la sua estrema velocità nelle transazioni e l’alto livello di interoperabilità rispetto alle altre blockchain, che rendono la rete una delle più utilizzate in circolazione.

Tra gli elementi che potrebbero renderla interessante in vista dei rialzi del 2025, ci sono l’adozione crescente dei prodotti DeFi e l’integrazione di Avalanche da parte di piattaforme esterne come Aave e Curve.

A ciò si aggiungono le possibili adozioni da parte di altri protocolli e la nascita di nuove partnership con aziende di rilievo.

Un esempio è Deloitte, che già da qualche anno utilizza Avalanche per una piattaforma di Disaster Recovery basata su blockchain, che consente ai governi statali e locali di dimostrare facilmente la loro idoneità ai finanziamenti federali in caso di emergenze.

Dal punto di vista del prezzo, AVAX è scesa parecchio rispetto ai massimi di 147$ raggiunti nel 2021, con prezzi minimi di 8$ nel 2023 e di 20$ nel 2024.

Durante l’ultimo trimestre, però, il prezzo è tornato a stabilizzarsi intorno ai 50$, con un buon margine di crescita che secondo i più ottimisti potrebbe far superare i 100$ entro la fine del 2025.

Come capire Quale Criptovaluta Comprare Oggi

Scegliere su quali crypto investire può essere un processo lungo che richiede un’analisi approfondita e accurata di diversi fattori.

Per prendere una decisione informata, consigliamo di valutare i seguenti criteri:

Whitepaper e team di sviluppo: leggere il Whitepaper e controllare i profili dei fondatori può essere un buon inizio per capire su cosa si sta investendo e qual è il potenziale di crescita futuro;

leggere il Whitepaper e controllare i profili dei fondatori può essere un buon inizio per capire su cosa si sta investendo e qual è il potenziale di crescita futuro; utilità e unicità: un progetto valido deve avere dei casi d’uso reali e unici per resistere nel lungo termine, motivo per cui è bene conoscere il funzionamento dell’intero ecosistema evitando di investire in progetti “copia e incolla”;

un progetto valido deve avere dei casi d’uso reali e unici per resistere nel lungo termine, motivo per cui è bene conoscere il funzionamento dell’intero ecosistema evitando di investire in progetti “copia e incolla”; presenza di una community: un forte senso di community può fare la differenza nel mondo crypto, come nel caso delle memecoin che sopravvivono grazie ai loro sostenitori. Di conseguenza, controllare i social media come X, Telegram, Reddit e Medium può essere molto utile per valutare il potenziale del progetto;

un forte senso di community può fare la differenza nel mondo crypto, come nel caso delle memecoin che sopravvivono grazie ai loro sostenitori. Di conseguenza, controllare i social media come X, Telegram, Reddit e Medium può essere molto utile per valutare il potenziale del progetto; market cap e volumi: se il token è già quotato sugli Exchange, è essenziale valutare la capitalizzazione di mercato e i volumi di scambio in modo da poter fare una stima della crescita futura, anche in base alla fornitura circolante;

se il token è già quotato sugli Exchange, è essenziale valutare la capitalizzazione di mercato e i volumi di scambio in modo da poter fare una stima della crescita futura, anche in base alla fornitura circolante; nuove partnership: se sono previste nuove partnership strategiche e il prezzo dell’asset non è ancora salito, potrebbe essere un buon momento per immettersi nel mercato e cavalcare l’onda di un possibile rialzo;

se sono previste nuove partnership strategiche e il prezzo dell’asset non è ancora salito, potrebbe essere un buon momento per immettersi nel mercato e cavalcare l’onda di un possibile rialzo; tecnologia sottostante: analizzare il tipo di blockchain e la tecnologia utilizzata permette di capire se il progetto rispetta i criteri di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione per sopravvivere nel lungo periodo;

analizzare il tipo di blockchain e la tecnologia utilizzata permette di capire se il progetto rispetta i criteri di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione per sopravvivere nel lungo periodo; analisi dei trend attuali: se si decide di investire in una criptovaluta emergente, bisogna valutare le tendenze attuali per capire se ci può essere un margine di crescita, come nel caso dei settori DeFi, NFT, e AI.

Allo stesso tempo, effettuare un’analisi tecnica approfondita tramite l’individuazione di supporti e resistenze e attraverso la consultazione di indicatori come il Fear & Greed può essere utile per fare una valutazione completa del progetto.

È un buon momento per investire in crypto?

Per capire se è un buon momento per investire in crypto bisogna tenere in considerazione diversi fattori tecnici ed esterni.

Tra gli elementi principali ci sono le condizioni dei mercati mondiali, che possono avere una forte influenza anche sul mercato delle criptovalute.

Bisogna poi valutare i livelli di volatilità a seconda dell’orizzonte temporale su cui si vuole investire, cercando di prediligere il lungo periodo per diminuire il tasso di rischio.

Uno strumento molto utile per comprendere l’andamento del mercato è il già citato Crypto Fear & Greed Index, un indicatore che interpreta le emozioni degli investitori assegnando un punteggio da 0 a 100.

L’interpretazione è molto semplice:

punteggio tra 0 e 24: in questo range di paura estrema, il mercato è dominato dall’incertezza, un buon momento per chi vuole acquistare e detenere nel lungo periodo;

in questo range di paura estrema, il mercato è dominato dall’incertezza, un buon momento per chi vuole acquistare e detenere nel lungo periodo; punteggio tra 25 e 49: questo è il range di paura, ovvero una fase di mercato negativa ma da tenere monitorata, in quanto potrebbero manifestarsi dei rialzi nel medio termine;

questo è il range di paura, ovvero una fase di mercato negativa ma da tenere monitorata, in quanto potrebbero manifestarsi dei rialzi nel medio termine; punteggio tra 50 e 74: il range 50-74 è il range dell’avidità, un momento di crescita per il mercato che, però, potrebbe preannunciare delle bolle speculative;

il range 50-74 è il range dell’avidità, un momento di crescita per il mercato che, però, potrebbe preannunciare delle bolle speculative; punteggio tra 75 e 100: il range più alto, quello dell’avidità estrema, rappresenta un momento positivo per il mercato, ma che precede spesso correzioni significative. In queste fasi bisogna non farsi prendere dalla FOMO, evitando di comprare ai massimi storici.

Strumenti utili

Per ottimizzare le proprie strategie di investimento e scegliere su quali criptovalute investire oggi e nel 2025, il consiglio è quello di usare piattaforme intuitive con tutti gli strumenti utili per le proprie analisi.

* eToro: Il 51% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi. ** Plus500: L’82% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.

Un esempio è Bitpanda, che mette a disposizione degli utenti una dashboard completa con tanto di sezione Academy, in cui sono presenti risorse educative per capire i comportamenti dei mercati.

A ciò si aggiungono grafici avanzati con strumenti di analisi tecnica e impostazioni per la gestione del rischio, come gli Stop Loss e i Take Profit. In più, è possibile investire in indici che aggregano diverse criptovalute per diversificare con un solo acquisto il proprio portfolio.

Lo stesso vale per broker come eToro, che consente agli utenti di analizzare i prezzi in tempo reale consultando dati importanti come gli storici, i volumi di scambio e i trend di mercato attuali.

Sono presenti, inoltre, delle sezioni dedicate con analisi effettuate da esperti del settore, che offrono spunti utili agli investitori principianti. Anche la funzione di Social Trading risulta molto gettonata, poiché consente di osservare e copiare le operazioni di trader esperti con un solo click.

Chi vuole fare pratica, invece, può utilizzare un comodo portafoglio virtuale caricato con denaro fittizio (versione demo), che permette di effettuare test e operazioni senza mettere a rischio il proprio capitale.

Per utilizzare al meglio queste funzioni, il suggerimento è quello di fare pratica con piccoli importi e, in caso di dubbi, contattare l’assistenza che offrirà tutto il supporto necessario.

Conclusione

Le criptovalute su cui poter investire nel 2025 sono tantissime, ognuna con un buon potenziale di crescita e prospettive per il futuro.

Chiaramente, l’andamento generale del mercato dipenderà da tantissimi fattori esterni, in particolare quelli legati alle nuove politiche mondiali, alle guerre e all’andamento dei tassi di interesse.

Il consiglio principale per evitare di sottoporre a eccessivo rischio il proprio capitale è quello di prendere le giuste precauzioni, evitando di investire alla cieca e valutando tutti i possibili rischi del caso.

Investire in progetti già consolidati come Bitcoin o Ethereum, inoltre, può aiutare ad equilibrare il proprio portafoglio minimizzando il livello di rischio.

Suggeriamo di utilizzare piattaforme semplici e intuitive come Bitpanda o eToro, in modo da poter gestire al meglio le proprie risorse senza sostenere costi troppo elevati.

Anche impostare gli Stop Loss e i Take profit può essere d’aiuto, poiché consentono di chiudere le operazioni in automatico al raggiungimento di un determinato prezzo.

Un ulteriore metodo per evitare scelte sbagliate è quello di non operare nel breve termine se non si conosce a fondo il mercato, e non investire mai più di quello che si è disposti a perdere.

Domande Frequenti sulle Crypto da Comprare nel 2025 Quale criptovaluta esploderà nel 2025? Non è possibile sapere con esattezza quale criptovaluta esploderà nel 2025. Sono molti i progetti che potrebbero crescere in modo esponenziale, in particolare quelli legati al mondo delle blockchain sostenibili, della DeFi e dell’AI. Quali sono le crypto del futuro? Asset come Solana, Polkadot, Avax ed Ethereum sono etichettati come crypto del futuro grazie alla loro scalabilità e interoperabilità con altre reti, che le rendono ampiamente utilizzabili. Quanto varrà 1 Bitcoin nel 2025? Sapere quanto varrà 1 Bitcoin nel 2025 è molto difficile. Secondo alcuni analisti, si potrebbe oscillare in un ampio range di prezzo che va dai 100.000$ ai 250.000$, a seconda dell’andamento di diversi fattori macroeconomici e in base al tasso di adozione globale.