Il Bitcoin non crollerà a zero: ecco perché

Da sempre, sin dal suo esordio, ci sono stati coloro che erano pronti a scommettere sull’imminente flop del Bitcoin. Eppure dal 2009 ad oggi la moneta virtuale più famosa ne ha fatta di strada e oggi fa parlare di sé per il suo valore, in costante crescita, tanto da raggiungere quota 60 mila dollari. E ad aumentare ogni giorno sono anche coloro che credono fortemente nel futuro della moneta virtuale tanto che oggi anche c’è chi è pronto a difendere il Bitcoin da qualsiasi possibile ed eventuale catastrofe, a costo di comprare lui stesso tutti i Bitcoin generati.

Bitcoin non arriverà mai a zero

A dichiararlo è stato un utente sul subreddit r/Bitcoin, rassicurando tutti coloro che si preoccupano per la sopravvivenza del Bitcoin e di un suo possibile crollo del valore a zero dollari, con un thread intitolato: “Bitcoin non arriverà mai a zero finché vivo.”

Perché?

Perché sono disposto a comprare tutti i Bitcoin mai creati a 1 centesimo ciascuno. Quindi la prossima volta che uno scettico di Bitcoin dice che crollerà a zero, fategli sapere che un tizio a caso su Reddit ha promesso che non permetterà che accada.

Ha spiegato l’utente che si firma “u/Substantial-Ad-5012” e che tra l’altro non è il solo ad essersi dichiarato disposto a comprare Bitcoin nell’eventualità in cui il suo valore dovesse precipitare a zero. Ad unirsi in questa “missione” sono stati lo scorso anno anche l’imprenditore e investitore britannico, Alistair Milne, effettuando peraltro investimenti milionari, e il CEO di Binance, Changpeng Zhao, che a marzo 2020 aveva twittato:

Temi ancora che #BTC crolli a 0? Non preoccuparti! Finché mi rimane un centesimo, non succederà.

Attualmente si stima che siano stati generati quasi 18.700.000 Bitcoin. Quindi ipotizzando che un evento catastrofico porti realmente il valore della criptomoneta a zero, acquistando tutti i Bitocoin generati al prezzo di 0,01 USD, u/Substantial-Ad-5012 potrebbe acquistarli tutti per “solo” 187.000 dollari. Un’ipotesi che in realtà ci sembra piuttosto remota.