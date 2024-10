Prenota le tue vacanze di Natale con i punti RevPoints di Revolut

Mancano ancora due mesi al 25 dicembre, ma sono già tante le persone che in questi giorni stanno pianificando le loro prossime vacanze di Natale all’estero. E se anche tu rientri tra queste, ti segnaliamo la possibilità di prenotare il tuo prossimo viaggio con i punti di RevPoints, il programma gratuito di Revolut, l’app finanziaria di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo.

Con RevPoints si possono riscattare tutta una serie di ricompense che permettono di prenotare una vacanza di Natale o un qualsiasi altro viaggio sfruttando i punti accumulati con le proprie spese. Tra le ricompense si annoverano ad esempio miglia aeree, sconti su soggiorni in hotel ed esperienze uniche. Tutto quello di cui si ha bisogno è un conto Revolut, che si può aprire gratis da qui.

Come prenotare le prossime vacanze di Natale con i punti RevPoints

Il funzionamento del programma RevPoints è piuttosto semplice. Per ogni spesa effettuata con la carta associata al proprio conto Revolut si può ottenere fino a un punto per ogni euro speso, in base al piano in uso (ci ritorniamo tra poco).

I punti accumulati poi possono essere convertiti a proprio piacimento scegliendo come ricompensa miglia aeree, sconti su strutture ricettive esclusive, oltre che tour e attività in qualunque parte del mondo. A questo proposito, Revolut vanta una partnership con più di 30 compagnie aeree, tra cui si annoverano British Airways, Air France, KLM, Iberia e altre ancora.

Ecco lo schema riepilogativo dei punti che possono essere accumulati grazie al programma RevPoints in base al piano Revolut scelto:

Standard (gratis): 1 punto per ogni 10 euro di spesa

Plus (3,99 euro al mese): 1 punto per ogni 10 euro di spesa

Premium (9,99 euro al mese): 1 punto per ogni 4 euro di spesa

Metal (15,99 euro al mese): 1 punto per ogni 2 euro di spesa

Ultra (45 euro al mese): 1 punto per ogni euro di spesa

Per aprire un conto Revolut e aderire in automatico al programma gratuito RevPoints è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.