POS a canone zero e 1% di commissione con POS Easy di Axerve

Axerve, primo hub dei pagamenti sia online che in negozio nel nostro Paese, ha lanciato POS Easy, una nuova offerta che prevede un POS a canone zero e l’1% di commissioni. Inoltre, le persone che richiederanno POS Easy entro il 29 novembre di quest’anno, otterranno un rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%.

L’offerta di Axerve prevede anche l’acquisto del terminale di vendita Android PAX A920 Pro, un POS dal design moderno ed elegante, con connettività Wi-Fi e una SIM 4G integrata. Nell’ambito della promozione in corso, il POS è disponibile a 100 euro (richiesto un unico pagamento).

I dettagli dell’offerta POS Easy di Axerve

Con POS Easy di Axerve qualsiasi esercente ha la possibilità di semplificare la gestione della propria attività. Tra i servizi inclusi nell’offerta si annoverano l’accredito su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con traffico dati incluso, nessun vincolo di permanenza e un’assistenza tecnica disponibile sette giorni su sette.

Inoltre, l’offerta POS Easy a commissioni include pagamenti sui principali circuiti internazionali e con i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. C’è anche il servizio di stampa dello scontrino su carta termica, con una copia sia per l’esercente che per il cliente.

A proposito dell’accredito delle transazioni, Axerve POS Easy permette di accreditare le somme guadagnate su una carta conto o su un conto corrente. Axerve ci tiene inoltre a sottolineare che non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato.

Detto questo, c’è tempo fino alle 23:59 del 29 novembre 2024 per beneficiare del cashback sulle commissioni. Il rimborso del 50% sarà a cura di Fabrick, che effettuerà il pagamento tramite bonifico mensile posticipato.

Per maggiori informazioni sull’offerta POS Easy visita la pagina dedicata del sito ufficiale Axerve.