myPOS offre 50€ di sconto sul POS più avanzato (ultimi giorni)

POS senza canone mensile, con commissione fissa all’1,20% per transazione, SIM dati 4G inclusa e batteria che dura tutto il giorno: questi i punti chiave di myPOS Pro, il terminale di vendita in offerta di myPOS al prezzo scontato di 199 euro invece di 249 euro. Per beneficiare dello sconto di 50 euro occorre richiedere il POS entro il 31 ottobre sul sito ufficiale.

Con il terminale di vendita myPOS Pro si ottiene un POS che permette di gestire la propria attività ovunque ci si trovi, con una portabilità fuori dall’ordinario e prestazioni ultra-veloci garantite dall’adozione del sistema operativo Android 10.

myPOS sconta di 50 euro il terminale di vendita myPOS Pro

Intelligente, veloce, pro. Così myPOS definisce myPOS Pro, il POS Android più avanzato della sua offerta. Intelligente perché è in grado di accettare qualsiasi metodo di pagamento, nonché tutti i tipi di carte (contactless, chip&PIN, banda magnetica, pagamenti QR). Veloce perché integra il sistema operativo Android 10 associato a un processore quadcore, più una stampante termica che elabora gli ordini più rapidamente. Infine, Pro per le tante funzionalità extra integrate, a partire dalla SIM dati gratuita in 4G, un’autonomia di un giorno grazie alla super batteria, e AppMarket, lo store di app aziendali per aiutare qualsiasi tipo di attività nel proprio business.

A tutto questo si aggiunge poi un conto aziendale gratuito, l’accredito istantaneo in meno di tre secondi (e senza costi aggiuntivi), più una carta Mastercard gratuita, con cui è possibile gestire tutte le operazioni aziendali insieme ad acquisti e prelievi.

Il terminale myPOS Pro sarà disponibile in sconto a 199 euro fino al 31 ottobre. La promozione è valida su questa pagina del sito ufficiale myPOS.