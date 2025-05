SelfyConto: non solo canone zero, ma anche un'assicurazione per animali

Un conto corrente a canone zero (oppure azzerabile), che include anche una copertura assicurativa per i propri animali? Esiste e si chiama SelfyConto, il conto corrente digitale di Banca Mediolanum pensato per chi cerca semplicità, risparmio e libertà di gestione. Attivalo subito: è gratis e puoi usare anche lo SPID!

Cos’è SelfyConto e cosa offre?

SelfyConto è un conto completamente online e permette di effettuare pagamenti, investimenti e operazioni bancarie direttamente da smartphone, senza stress. Include anche diversi servizi utili, come SelfyCare Pet, un’assicurazione pensata per proteggere cani e gatti in caso di infortuni, malattie e danni a terzi.

Il conto offre diversi vantaggi, tra cui ti segnaliamo canone di tenuta conto azzerato per tutti nel primo anno e fino ai 30 anni di età. Una volta terminato l’anno promozionale, puoi sempre azzerarlo fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese. Inoltre, non ci sono spese per i bonifici ordinari e istantanei e i prelievi dagli sportelli Atm sono sempre gratuiti in area Euro. La carta di debito fisica è gratuita per il primo anno.

L’assicurazione per gli animali: ecco SelfyCare Pet

SelfyConto non è solo un conto, ma un vero e proprio ecosistema digitale fatto su misura per te. L’app offre numerosi servizi integrati, tra cui SelfyCare Pet – l’assicurazione pensata per chi ha uno o più animali domestici (fino a 3 cani o gatti per contratto) e desidera prendersene cura in modo completo e consapevole. Disponibile esclusivamente per i titolari di SelfyConto, la polizza offre un supporto concreto in caso di imprevisti legati alla salute degli animali.

Le garanzie offerte includono:

Rimborso delle spese veterinarie per infortuni, malattie, interventi chirurgici o parto cesareo;

per infortuni, malattie, interventi chirurgici o parto cesareo; Copertura opzionale di responsabilità civile, per i danni causati a terzi dall’animale assicurato.

La polizza è attivabile per animali con età compresa tra i 6 mesi e i 10 anni: rappresenta sicuramente una protezione in più per chi considera il proprio animale un vero membro della famiglia.

SelfyConto è la soluzione ideale per chi desidera un conto moderno, economico e gestibile in totale autonomia. E con SelfyCare Pet, Banca Mediolanum dimostra di pensare anche al benessere dei nostri animali. Attiva SelfyConto oggi stesso, anche con SPID, per attivare l’assicurazione, riceverai anche un anno di canone zero!