myPOS Go 2: il POS portatile e autonomo ora in offerta a 14,90 euro

myPOS Go 2 è la soluzione ideale per piccoli esercenti, artigiani, commercianti e liberi professionisti che necessitano di un POS economico, mobile e indipendente da smartphone o stampanti. Con la promozione in corso, valida fino al 31 maggio 2025, myPOS Go 2 è disponibile ora a 14,90 euro (IVA esclusa), rispetto al prezzo standard di 29 euro.

POS senza smartphone, SIM inclusa e connettività gratuita

Questo dispositivo rappresenta una soluzione entry-level per chi cerca un POS portatile, autonomo e senza costi fissi. myPOS Go 2 è un dispositivo stand-alone: funziona in completa autonomia, senza la necessità di collegarsi a uno smartphone o tablet. È dotato di una SIM dati integrata con connessione 4G gratuita, senza canoni mensili, e supporta anche la connessione Wi-Fi. In questo modo, l’esercente può accettare pagamenti ovunque, anche in mobilità, senza preoccuparsi di connettività esterna o costi ricorrenti.

Accettazione di tutti i principali metodi di pagamento

Il terminale supporta le tecnologie contactless, Chip&PIN e banda magnetica, risultando compatibile con tutte le carte dei principali circuiti. Le ricevute vengono inviate via SMS o email, evitando così l’impiego di carta e stampanti termiche.

Tra le funzionalità aggiuntive, il dispositivo consente di gestire più operatori, facilitando la divisione di mance e il monitoraggio delle prestazioni individuali, utile in contesti retail e nel settore hospitality.

Pagamenti istantanei e conto aziendale incluso

Ogni transazione effettuata con myPOS Go 2 viene accreditata in tempo reale su un conto aziendale gratuito myPOS, dotato di IBAN multivaluta e accesso tramite app mobile. Ai clienti viene fornita anche una Carta Business Mastercard per l’utilizzo immediato dei fondi ricevuti.

La registrazione al servizio richiede meno di cinque minuti e può essere completata online. Il modello di pricing segue la formula “pay-as-you-grow”, senza canoni fissi e con una commissione a partire dall’1,20% per transazione. Le aziende con volumi superiori ai 10.000 euro mensili possono richiedere offerte personalizzate.

Compatto, robusto e accessibile

Con un peso di 181 grammi e dimensioni contenute (136,6 x 67,6 x 21 mm), myPOS Go 2 è pensato per l’utilizzo quotidiano anche in contesti dinamici. È dotato di batteria a lunga durata, tastiera fisica con tasti in rilievo per una maggiore accessibilità e connettività GPS integrata. Il sistema operativo è basato su Linux, ottimizzato per rapidità e affidabilità. Per conoscere l’offerta completa di myPosGo 2 clicca qui.