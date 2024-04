Bitcoin: domanda record dopo l'halving, secondo gli analisti

L’halving di Bitcoin andato in scena nei giorni scorsi non ha innescato grandi variazioni per quanto riguarda il prezzo della criptovaluta, stabile intorno alla soglia dei 66.000 dollari. Le previsioni relative alla domanda sembrano però suggerire un cambiamento dietro l’angolo. Se sei alla ricerca di una piattaforma affidabile per la gestione degli asset digitali, scegli Coinbase: mette a disposizione tanti strumenti dedicati a ogni tipo di portafoglio.

Domanda e offerta: cosa accadrà a Bitcoin dopo l’halving?

È quanto emerge da un’analisi condotta da Bitfinex. Da una parte, il dimezzamento delle ricompense riconosciute a coloro impegnati nel mining porterà inevitabilmente a un calo dell’offerta (i nuovi BTC messi in circolazione). Dall’altra, il mercato continua a essere alla ricerca della moneta virtuale. Per una delle leggi base dell’economia, questa dinamica potrebbe innescare una crescita della valutazione. Ecco perché, prima di un’impennata, potrebbe essere questo il momento giusto per puntare su Bitcoin.

Come sempre accade in questo ambito, la previsione va presa con le pinze e ogni eventuale decisione sul fronte trading dev’essere attentamente ponderata. Di certo, BTC è emerso dall’halving mostrando una certa solidità, a discapito delle profezie di chi ne aveva immaginato un crollo verticale, in conseguenza alle mosse di chi, in passato, ha scelto l’asset solo con un obiettivo di speculazione.

