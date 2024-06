Bitcoin e il suo effetto a catena: le migliori altcoin per Deutscher

Bitcoin sta vivendo un movimento rialzista in questi giorni che ha prodotto un effetto a catena su alcune altcoin. Queste ne hanno beneficiato parecchio, entrando così a far parte della lista delle migliori, secondo l’analista di criptovalute Miles Deutscher. Infatti, recentemente, proprio in merito a BTC, ha affermato:

Se il Bitcoin segnala una forte domanda istituzionale, è logico che una parte di questa domanda si applichi anche a Ethereum.

La possibilità che venga così approvato un ETF di Ethereum permetterebbe a tutti i trader tradizionali di poter beneficiare della seconda criptovaluta per capitalizzazione più facilmente. Questo genererebbe una probabile spinta rialzista sul prezzo per singolo ETH. Secondo Deutscher ci saranno altcoin che beneficeranno di tutto questo e dell’attuale momento BTC.

In un video pubblicato su YouTube, l’analista ha elencato le strategie che potrebbero portare gli investitori a un buon rendimento. Inoltre, Deutscher ha elencato quali potrebbero essere le altcoin a beneficiare della situazione di Bitcoin in questi giorni, soprattutto dopo il momento in cui ha registrato il più alto afflusso netto giornaliero mai avvenuto dal lancio ieri, mercoledì 5 giugno.

Le migliori altcoin per Deutscher dopo il più alto afflusso netto giornaliero di Bitcoin

Vediamo quindi quali sono, secondo l’analista Miles Deutscher, le migliori altcoin da tenere d’occhio dopo il più alto afflusso netto giornaliero di Bitcoin il 5 giugno 2024, non in ordine di importanza, ma semplicemente in ordine alfabetico:

Binance Coin;

Floki;

PancakeSwap;

Ondo Finance.

Nel frattempo, CryptoHeap – piattaforma crypto – ha annunciato la messa in opera di una strategia capace di aiutare i suoi utenti a migliorare la loro conoscenza sul mercato delle criptovalute e la loro volatilità. Uno strumento importante per i trader che potranno così prendere scelte più efficaci. Salvage Warwick, portavoce dell’exchange, ha spiegato: