Bitcoin halving, quanto manca all'evento?

Ora dopo ora, si fa sempre più affidabile la previsione sulla data dell’halving di Bitcoin: dovrebbe andare in scena il 20 aprile, indicativamente a metà pomeriggio. Come ben sa chi segue le evoluzioni della criptovaluta per eccellenza, è l’appuntamento più importante dell’anno, anzi, degli ultimi quattro anni. L’attesa per l’evento ha portato il prezzo dell’asset a un nuovo record storico, oltrepassando la soglia dei 70.000 dollari. Se stai pensando di beneficiare di questo trend, sei ancora in tempo: il consiglio è di affidarti a un exchange come Kraken, riconosciuto e certificato.

20 aprile: è questa la data dell’halving di Bitcoin?

Nonostante ogni proiezione futura relativa al mondo delle blockchain sia per forza di cose da valutare con attenzione, gli analisti prospettano un’ulteriore crescita per il valore di BTC nel prossimo periodo. C’è chi, come nel caso di 10x Research, ritiene possa arrivare a superare ampiamente gli 80.000 dollari, una quota mai raggiunta.

L’appuntamento quadriennale con l’halving di Bitcoin è stabilito nel whitepaper che ne definisce la natura e le dinamiche di evoluzione. Prevede che le ricompense siano dimezzate ogni 210.000 blocchi, così da diminuire il volume delle nuove monete che entrano in circolazione. Si tratta di un accorgimento adottato per gestire il tasso di inflazione, controllando l’offerta ed evitandone la svalutazione. Per saperne di più, puoi consultare anche il materiale informativo presente nel Learn Center di Kraken.

Attivo dal 2013 e con sede in Australia, l’exchange di criptovalute conta oggi oltre 10 milioni di clienti ed è operativo in più di 190 paesi di tutto il mondo, Italia compresa. Puoi sceglierlo per gestire il tuo portafoglio con oltre 200 asset disponibili, tra i quali figurano anche Ethereum, Dogecoin, Ripple, Cardano, TRON, Monero, USD Coin, Litecoin e molti altri.