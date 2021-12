Bitcoin è ancora oggi il miglior regalo che si possa fare

Acquistare Bitcoin il 24 dicembre si è sempre rivelata un'ottima scelta. A dirlo non siamo noi, ma i dati relativi agli ultimi 6 anni di questa crypto. E, inoltre, non si tratta certo di buon auspicio. Ecco perché si può dire che la regina delle criptovalute può tranquillamente essere il miglior regalo, quello giusto, che lascia contenti tutti. Ovviamente non deve essere solo il Natale l'occasione per regalare questo asset digitale.

Bitcoin negli ultimi 6 anni si è rivelato un ottimo regalo

Ebbene sì, negli ultimi 6 anni Bitcoin si è rivelato un ottimo regalo per chi lo ha ricevuto. Ipotizzandone un acquisto negli ultimi due anni, chi lo avrebbe ricevuto oggi avrebbe visto un aumento pari a circa il 100% (al momento della scrittura). Proprio negli ultimi 10 anni la regina delle criptovalute è stata protagonista di una crescita enorme e il suo valore di capitalizzazione oggi conta più di 960 milioni di dollari.

Il fatto che Bitcoin si sia sempre rivelato un ottimo regalo lo si evince se prendiamo il suo valore, legandolo a un acquisto di 20 dollari proprio il 24 dicembre di ogni anno dal 2015, e vedendo, in proiezione, di quanto sarebbe cresciuto tra le mani del destinatario. Ecco quindi un piccolo schema:

2015: 2,075.06 dollari, +10,275%;

2016: 1,054.88 dollari, +5,174%;

2017: 68.77 dollari, +241%;

2018: 233.48 dollari, + 1,067%;

2019: 129.33 dollari, +574%;

2020: 39,60 dollari, +98%.

Pensiamo solo se Bitcoin dovesse tornare al suo massimo storico, quanto guadagno si registrerebbe. Insomma, la regina delle criptovalute, nonostante alcuni spaventi, non ha mai deluso. Il segreto, come dicono diversi analisti, è l'attesa e comunque a un regalo non si può mai dire di no. L'unico pericolo potrebbe essere quello di doversi ricredere sulle criptovalute se ancora qualche pregiudizio invade i vostri pensieri.

Ovviamente non solo Bitcoin potrebbe essere una buona idea regalo. Di criptovalute a maggiore capitalizzazione ce ne sono tante, si potrebbe scegliere anche una fra queste. Tra l'altro da gennaio 2022 i Bitcoin si potranno comprare anche al supermercato, nei tabaccai e nelle edicole. Ciò rivela come le crypto siano diventate un fenomeno di massa.