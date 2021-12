Criptovalute: quali sono le 10 più capitalizzate del 2021

Non è un segreto dire che ormai le criptovalute stanno catturando l'attenzione di moltissimi utenti. In questo 2021 si sono rivelate, tra gioie e dolori, comunque una forma di investimento alternativo alle solite proposte a cui siamo tutti noi abituati. Ovviamente, non tutti sono d'accordo sul fatto che le crypro possano essere un'opportunità. Tra questi, coloro che stanno mettendo i bastoni fra le ruote agli asset digitali, ci sono proprio le istituzioni di alcuni Paesi con le loro restrizioni. Al di là di tutto, scopriamo insieme quali sono le 10 criptovalute, oltre a Bitcoin ed Ethereum, più capitalizzate del 2021. Questa classifica aiuterà tutti coloro che sono vicini a questo mercato a fare le prossime mosse in vista del nuovo anno.

Bitcoin ed Ethereum: primo e secondo posto per capitalizzazione 2021

Ovviamente le prime due posizioni di questa classifica sono per Bitcoin, al primo posto, e per Ethereum, al secondo. Sono due criptovalute che per capitalizzazione sono davvero incredibili. La prima oltre gli 890 miliardi di dollari, mentre la seconda all'incirca 460 miliardi di dollari.

Ci teniamo a segnalare che Bitcoin durante il 2021 aveva superato anche i mille miliardi di dollari poi scesi vicino agli ottocento. Tuttavia, gli analisti sono quasi convinti che la regina delle crypto potrà regalare ancora parecchie emozioni soprattutto a partire dal 2022. Invece, per quanto riguarda Ethereum ci si aspetta possa diventare, come annunciato, l'App Store DeFi del futuro. Questo cambierà di molto uno dei suoi talloni d'Achille: il costo delle transazioni.

Occhi puntati sulle altre 8 crypto

Ovviamente è di fondamentale importanza non focalizzarsi solo su Bitcoin ed Ethereum. Anche le altre 8 criptovalute sono da tenere d'occhio. Tra l'altro, come capitalizzazione, alcune non sono davvero niente male. Terzo posto infatti per Binance Coin con circa 90 miliardi di dollari di capitalizzazione. La sua particolarità è che a scadenza quadrimestrale elimina e riacquista una parte dei token per mantenerne il valore.

Quarto posto per Tether che, tra le criptovalute, si difende con i suoi 75 miliardi di dollari di capitalizzazione. Subito dopo c'è Solana con 55 miliardi di dollari. Il suo obiettivo, stando ad alcune voci di corridoio di alcuni esperti, sarebbe quello di prendere il posto di Ethereum. Continuiamo la rassegna con Cardano che aggiudicandosi il sesto posto, per capitalizzazione, segna i 43 miliardi di dollari.

Ecco ora alcune criptovalute, reputate da alcuni come le minori, che però potrebbero rivelarsi un cuscinetto o un trampolino di lancio davvero niente male. Settimo posto, infatti, per USD Coin con circa 42 miliardi di dollari di capitalizzazione. Di poco sotto, all'ottavo posto, invece troviamo XRP con 40 miliardi di dollari. Nono posto invece per quella che sta diventando una celebrità nel mondo delle crypto: Polkadot. Come capitalizzazione ha raggiunto i 26 miliardi di dollari circa. E per finire, al decimo posto, ecco Avalanche (AVAX) con quasi 25 miliardi di capitalizzazione.