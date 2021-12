Da gennaio 2022 i bitcoin si compreranno anche al supermercato

Tutti potranno acquistare bitcoin con la stessa facilità con cui si acquista la spesa al supermercato. Infatti, grazie a BitCard, nata dalla collaborazione di Epipoli (Gruppo Fintech Italia) e Bitcoin Solution, chiunque potrà acquistare la regina delle criptovalute direttamente al supermercato, nei tabaccai e nelle edicole. Si tratta di una card nei formati da 100 euro e da 250 euro che dovrà essere convertita direttamente online in crypto.

Con BitCard acquistare bitcoin è semplice come comprare l'acqua

L'iniziativa è nata dalla partnership tra Epipoli del gruppo italiano Fintech, leader nelle carte prepagate e nei sistemi di engagement, e Bitcoin Soluzion, una tech company statunitense di successo. L'idea è davvero innovativa e mira a rendere l'accesso alle criptovalute molto più pratico, semplice e immediato. Un'idea che potrebbe rivelarsi vincente, un po' come Cripto Smart Market e le sue Gift Card. In questo caso però puoi proprio acquistare la regina delle criptovalute in due tagli: uno da 100 euro e l'altro da 250 euro. Una nota ufficiale in merito alla novità spiega nel dettaglio questa soluzione:

L'innovativa piattaforma BitCard allarga i confini del settore delle criptovalute, rendendolo accessibile a milioni di consumatori, attraverso una nuova soluzione, sicura, integrata e facile da usare, per l'acquisto e il riscatto di bitcoin.

Le BitCard saranno disponibili in oltre 50 mila punti vendita da gennaio 2022. I bitcoin potranno così essere acquistati nel network Epipoli anche in Italia. Oltre al nostro Paese sono inclusi anche Francia, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. La modalità di acquisto prevede contanti, carte di debito, carte di credito e altri metodi di pagamento. Inoltre, le BitCard potranno essere acquistate anche comodamente online.

Le nuove BitCard sono già disponibili sul sito ufficiale di Epipoli e possono essere da subito acquistate. Una volta scelto il taglio preferito, quegli euro dovranno essere convertiti in bitcoin tramite il sito web www.mybitcards.com.