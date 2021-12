Con Crypto Smart Market paghi in criptovalute per acquistare Gift Card

Da quanto tempo stavate sognando di utilizzare i vostri Bitcoin o altre criptovalute nell'economia reale? Sicuramente da tanto e forse già avete perso ogni speranza che quel giorno possa arrivare a breve. Al contrario, oggi questo desiderio si trasforma in realtà grazie a Crypto Smart Market, il primo metodo di pagamento, realizzato da Crypto Smart, che vi permette di usare Bitcoin o altre criptovalute per acquistare Gift Card dei migliori marchi italiani della grande distribuzione. Tra questi troviamo IKEA, Q8, Coin, Unieuro e tanti altri. Scopriamo insieme questa novità e come poterla attivare.

Con Crypto Smart Market puoi usare i tuoi bitcoin nell'economia reale

Siete già elettrizzati all'idea di poter utilizzare i vostri Bitcoin nell'economia reale, vero? Di certo questa novità non passa inosservata. Inoltre, la cosa ancora più interessante è che nasce da una exchange company italiana, sinonimo di sicurezza e professionalità. Ma di cosa si tratta?

Crypto Smart Market è un'applicazione innovativa, unica nel suo genere, che permette di utilizzare le criptovalute nell'economia reale. In pratica ogni utente dovrà accedere al sito www.cryptosmart.it nella seziona Market dove potrà così acquistare le Gift Card dei migliori marchi della distribuzione italiana senza alcuna intermediazione bancaria, ma con le sue criptovalute.

Dopo essersi registrato, l'utente potrà acquistare in Bitcoin o in altre crypto, le Gift Card di suo interesse. Durante la fase di acquisto dovrà indicare il nome e il numero di telefono cellulare della persona che andrà a utilizzarle. Il destinatario riceverà così un SMS con il PIN che presenterà al momento dell'acquisto. Questo sarà valido sia in un negozio fisico della catena, che sul sito online ed e-commerce.

Ma lasciamo che sia proprio uno dei fondatori di Crypto Smart, Alessandro Ronchi, a parlarci di Crypto Smart Market:

“Abbiamo voluto creare un servizio che possa rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità in uno strumento ancora poco conosciuto e su cui molti nutrono ancora perplessità“.

Una novità che guarda al futuro portandolo nel presente

Crypto Smart Market è una novità assoluta che si inserisce nel panorama europeo delle criptovalute portando il futuro nel presente. Un'innovazione unica nel suo genere che permette a ogni utente di poter finalizzare il suo guadagno in crypto all'acquisto di ciò che più gli piace o gli necessita.

Nondimeno, Crypto Smart Market vede un futuro percorribile già oggi. È questo lo sguardo che ci regala Alessandro Frizzoni, altro fondatore di questa importantissima exchange company italiana. Ecco infatti quanto ha dichiarato proprio in occasione del lancio di questa nuova app per l'acquisto di Gift Card usando le criptovalute:

“L’utilizzo di monete virtuali può essere considerato uno degli strumenti che faciliteranno la crescita dell’e-commerce. Infatti la rivoluzione digitale consiste principalmente nello sviluppo di meccanismi disintermediati tra i quali sono annoverati anche i pagamenti con moneta virtuale poiché avvengono in modalità peer to peer e decentralizzata, senza l’intervento degli istituti di credito. Con l'avvento di internet abbiamo assistito alla diffusione di Skype e Messenger nonché di piattaforme video come YouTube e Netflix: il prossimo passo sarà l’affermazione dei pagamenti peer-to-peer che completa di fatto la rivoluzione digitale di Internet“.