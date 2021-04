Bitoin: Nexon investe 100 milioni di dollari nella criptovaluta

Non solo Tesla, Square e MicroStrategy, anche Nexon ha scelto di convertire una parte della propria liquidità in Bitcoin, optando così per la moneta virtuale anziché rivolgersi a strumenti di investimento più tradizionali. Non è il primo caso, non sarà l’ultimo.

Nexos compra Bitcoin per 100 milioni di dollari

Forse ai più il nome non suggerisce nulla: è un’azienda sudcoreana con sede a Seul, attiva nel mondo gaming e quotata all’indice Tokyo Stock Exchange dal 2011, con oltre 80 titoli all’attivo e specializzata in particolare nell’offerta multiplayer rivolta alle utenze PC e mobile. Fondata nell’ormai lontano 1994, controlla franchise noti come MapleStory, KartRider e Dungeon&Fighter.

La transazione ha portato nel suo wallet un totale pari a 1.717 BTC, a fronte di una spesa quantificata in 100 milioni di dollari (meno del 2% di quanto presente in cassa). Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Owen Mahoney, CEO e Presidente della società, contenute nel comunicato ufficiale.

Il nostro acquisto di Bitcoin riflette una strategia disciplinata per proteggere il valore degli azionisti e mantenere il potere d’acquisto dei nostri asset di monetari. Nell’attuale contesto economico, crediamo che Bitcoin offra stabilità sul lungo termine e liquidità, mantenendo il valore del nostro capitale per futuri investimenti.

Il grafico qui sopra mostra la variazione nel valore di Bitcoin registrata nel corso dell’ultima settimana (fonte CoinDesk). La criptovaluta è passata dai 56.252 dollari del 21 aprile ai 47.272 dollari di tre giorni più tardi. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo si attesta a 54.417 dollari, in conseguenza a un nuovo trend di crescita innescato dopo giorni di ribasso. Il record storico risale al 14 aprile: 64.829 dollari.