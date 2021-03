Altro weekend al rialzo quello di Bitcoin: il valore della moneta è stato spinto nuovamente verso l’altro, arrivando a far registrare l’ennesimo record oltre la soglia dei 61.500 dollari, raggiungendo per l’esattezza 61.556,59 dollari. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo si attesta a 58.186,69 dollari.

Prosegue la crescita di Bitcoin nel mondo crypto

Sembrano dunque trovare conferma le previsioni formulate (tra gli altri da JPMorgan e Guggenheim Partners) in merito al futuro della crypto, destinata secondo alcuni addetti ai lavori a proseguire su questa strada ancora per lungo tempo. Nel grafico qui sotto l’andamento dell’ultima settimana, partendo dai circa 49.900 dollari dell’8 marzo.

Per meglio comprendere il trend di crescita che ha interessato il valore di Bitcoin nel recente passato è sufficiente considerare un arco temporale più ampio. Qui sotto la variazione dal 15 dicembre scorso (meno di 20.000 dollari) a oggi.

Come ultima immagine quella che raffigura l’intero ultimo anno durante il quale la criptovaluta è passata da meno di 5.000 dollari agli attuali circa 60.000.

Come sempre è doveroso precisare che un investimento in Bitcoin, così come in qualsiasi altra criptovaluta di tipo non stablecoin, costituisce un azzardo in quanto il rischio di vedere l’asset svalutato da un momento all’altro è sempre dietro l’angolo. Al tempo stesso, indovinando la giusta tempistica, è possibile realizzare un guadagno pressoché immediato.