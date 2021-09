È finito ancora una volta sotto attacco il portale Bitcoin.org

Nelle ore scorse, il portale Bitcoin.org è stato nuovamente preso di mira dai cybercriminali, prima mostrando un messaggio truffaldino, poi risultando inaccessibile. A inizio luglio è stato colpito da un attacco DDoS con conseguente richiesta per il pagamento di un riscatto.

Bitcoin.org, occhio alla truffa

Questa volta i visitatori si sono trovati di fronte a un pop-up visualizzato sopra la homepage che chiedeva di inviare denaro a un wallet BTC, così da ottenere immediatamente il doppio della cifra. Una dinamica ormai nota, la stessa del celebre raggiro che poco più di un anno fa ha interessato Twitter. Evidentemente, sono ancora in molti a cascarci: circa 17.700 dollari sono stati spediti in BTC nella speranza di vederli tornare indietro raddoppiati. Di seguito quanto comparso sulla homepage (lo screenshot è stato pubblicato dalla redazione di CoinDesk).