Bitcoin a un prezzo interessante: dove acquistare la crypto long term

Bitcoin è ancora sceso rispetto alla giornata di ieri. Non ci sono dubbi che l’inverno crittografico, da 56 settimane a questa parte, sta ancora soffiando i suoi venti pungenti. Tuttavia, una buona cosa da fare nel mondo delle criptovalute è trasformare situazioni simili in opportunità.

Ecco perché, secondo molti esperti, questo è il momento ideale per acquistare Bitcoin. Infatti, il suo prezzo è tra i più vantaggiosi in questo istante. La regina delle crypto è scambiata a 20.991 dollari, appena sotto la soglia dei 21.000 dollari.

La sua capitalizzazione di mercato corrisponde a 408,57 miliardi di dollari, registrando – nelle ultime 24 ore – un rialzo dell’1,15%. Molti investitori stanno approfittando di questa sua posizione per aumentare i propri depositi in BTC.

Ovviamente, l’ideale è quello di acquistare Bitcoin con la previsione di investire logn term. Il piano dovrebbe essere a lungo termine, appoggiato su un progetto di almeno 2 o 3 anni. In questo modo è possibile permettere al proprio portafoglio di crescere e approfittare dei futuri rally della crypto.

Un ottimo exchange che ti permette di fare questo in piena regola è Coinbase. Si tratta di una piattaforma di scambio tra le più famose e apprezzate al mondo. Le sue funzionalità sono immense, unite anche a tantissimi mini corsi retribuiti per imparare di più sulle criptovalute.

Bitcoin scende sotto i 21 mila dollari

C’è grande attesa in merito al prossimo discorso in programma per il fine settimana durante il Simposio di Politica ed Economia della Federal Reserve Bank di Kansas City. A “pronunciarlo” sarà proprio il presidente della FED, Jerome Powell, che potrebbe influire sull’andamento di Bitcoin.

Una delle informazioni più cruciali per il mercato crittografico riguarda il ritmo con cui verranno aumentati i tassi per il resto dell’anno. Stando a quanto indicato dal CME FedWatch, le probabilità che i tassi di interesse possano salire di 75 punti base è passata dal 47% al 55%.

Le bande di Bollinger su BTC rivelano che anche Bitcoin è sottovalutato. Ciò significa che potrebbe essere un buon momento per acquistare la regina delle criptovalute. Puoi farlo aprendo un conto su Coinbase che offre anche un Wallet Crittografico dedicato e sicuro per detenerla long term senza pericoli.

