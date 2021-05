Bitcoin mai così giù in tre mesi: è colpa di Elon Musk?

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo di Bitcoin si attesta a 44.510 dollari (fonte CoinDesk). Nelle ultime 24 ore ha perso più dell'8% e il valore non è mai stato così basso in tre mesi. C'è chi attribuisce gran parte della responsabilità a Elon Musk e ai suoi interventi su Twitter.

BTC a picco, mai così in basso da febbraio

BTC ha toccato nelle ore scorse un minimo di 42.185 dollari, non accadeva dall'8 febbraio. Il grafico qui sotto mostra la variazione registrata da un trimestre a questa parte. Il record di 64.829 dollari del 14 aprile sembra ormai solo un lontano ricordo.

Tornando al numero uno di Tesla e SpaceX, qui sotto un suo post a tema Bitcoin. In questo caso specifico in merito al ripensamento sulla possibilità di acquistare le auto elettriche pagando con la criptovaluta e sugli investimenti della società nella moneta virtuale.

Ora nel cuore del Technoking of Tesla e Imperator of Mars c'è posto solo per Dogecoin. Negli ultimi giorni i suoi tweet hanno pesantemente influenzato le variazioni del prezzo.

Le repentine fluttuazioni dei prezzi a cui si sta assistendo non possono che essere un ennesimo monito a chi guarda al mondo crypto con la prospettiva di un profitto facile e immediato: puntare e investire su un trend al rialzo può rivelarsi una pessima scelta, poiché la manovra speculativa attuata da qualcuno dall'altra parte del mondo può tradursi in un crollo improvviso. Prima di rompere il salvadanaio e convertire tutti i propri risparmi su un exchange, valutare con attenzione e in modo informato.