Per la prima volta nella sua storia il valore di Bitcoin è andato oltre la soglia dei 50.000 dollari. Più precisamente sono stati raggiunti i 50.584,85 dollari di quotazione per 1 BTC (fonte CoinDesk). Tra gli analisti di mercato c’è chi ritiene sia solo l’inizio di un’ascesa esplosiva che porterà in un futuro non troppo lontano la criptovaluta a sfondare il tetto dei 600.000 dollari.

Nuovo record per Bitcoin, superati i 50.000 dollari

Nell’immagine qui sotto la rappresentazione grafica della variazione registrata nel corso dell’ultima giornata: in poche ore si è passati da un minimo di 47.088,84 dollari al record di 50.584,85 dollari.

Per capire quanto il trend di crescita innescato da Bitcoin sia stato repentino è sufficiente ampliare il periodo preso in esame considerando l’intero ultimo mese.

Quanto osservato è conseguenza diretta dell’interesse manifestato nei confronti della moneta virtuale da realtà come Tesla di Elon Musk che ha investito 1,5 miliardi di dollari (sollevando qualche dubbio in tema di sostenibilità) e Twitter con il CFO Ned Segal che non ha escluso l’ipotesi di fare altrettanto. Ha certamente contribuito anche l’integrazione di strumenti per la gestione della valuta in applicazioni e piattaforme storicamente legate a un concetto più tradizionale di finanza e portafogli: su tutti il caso di PayPal.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo il prezzo della crypto è leggermente ridisceso attestandosi a 49.162,60 dollari. Come sempre in questi casi consigliamo di fare un respiro profondo e valutare bene prima di rompere il salvadanaio, collegarsi a un exchange e convertire i propri risparmi in Bitcoin: per sua natura l’investimento è soggetto al rischio volatilità e in conseguenza a una rapida fluttuazione del prezzo ci si potrebbe trovare con il proverbiale pugno di mosche in mano. Per contro, un rialzo improvviso genera un guadagno immediato.