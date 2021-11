Bitcoin, è record: la criptovaluta mai così in alto prima

Avendo toccato quota 68.526 dollari per la prima volta da quando è in circolazione, la criptovaluta per antonomasia ha fatto registrare un nuovo record storico: il prezzo di Bitcoin non era mai stato così in alto e ora mette nel mirino la soglia dei 70.000 dollari.

BTC sopra i 68.500 dollari

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, BTC è scambiato a 67.760 dollari (fonte CoinDesk). Il primo dei due grafici allegati di seguito fotografa in modo piuttosto chiaro la variazione registrata nel corso dell'ultimo mese, con il forte rialzo che ha portato l'asset a passare dai 55.000 dollari circa del 9 ottobre allo stato attuale.

Qui sotto, invece, l'evolversi della situazione apprezzata su un periodo più lungo, pari all'intero ultimo anno: dodici mesi fa il prezzo superava di poco i 15.000 dollari. Chi ha scelto di investire sul trading della crypto conservandola fino ad oggi nel proprio portafogli ha dunque maturato un profitto non indifferente, più che quadruplicando il capitale impegnato.

Scongiurato dunque lo scenario disfattista che aveva pronosticato il crollo del valore in seguito alla messa al bando da parte della Cina e in conseguenza alle attenzioni riservate al mondo Fintech da parte delle autorità internazionali. Fluttuazioni fisiologiche a parte, Bitcoin continua a crescere, così come sta facendo in questo periodo anche Ethereum, altra moneta virtuale capace di far registrare un nuovo record dopo l'altro.

Le previsioni degli analisti sono quelle di un ulteriore rialzo da qui ai prossimi mesi, spinto dal sentiment del mercato. Il consiglio per chi desidera approcciare il trading delle criptovalute è come sempre quello di farlo in modo pienamente consapevole e responsabile, consci che a fronte della prospettiva di maturare un importante guadagno in tempi relativamente brevi fa da contraltare la potenziale volatilità dell'investimento, come ben noto legata a doppio filo alla natura stessa di questi asset.