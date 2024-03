Record storico per Bitcoin: fatti trovare pronto all'halving

Sfondato il tetto dei 72.000 dollari, è nuovo record storico per il prezzo di Bitcoin. È la conseguenza diretta dell’appuntamento con l’halving, sempre più vicino, che sta facendo letteralmente volare la criptovaluta. Se anche tu hai intenzione di cogliere l’opportunità offerta da questo trend, lo puoi fare scegliendo un partner come Coinbase che garantisce una compravendita sicura e affidabile degli asset digitali.

L’halving è dietro l’angolo: nuovo record per Bitcoin

La piattaforma opera in modo accessibile anche da chi non ha esperienza in questo settore, con la possibilità di ricaricare il conto direttamente trasferendo i fondi dalla propria banca, in modo istantaneo e gratuito, utilizzando il circuito SEPA. Inoltre, Bitcoin non è la sola moneta virtuale disponibile: ce ne sono oltre molte altre, a partire da Ethereum. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Tornando all’halving, dovrebbe andare in scena a metà aprile, più precisamente intorno al 17 del mese. Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione della criptovaluta, codificata nel protocollo stesso dal creatore Satoshi Nakamoto. Avviene ogni quattro anni e dimezza la quantità di nuove monete generate, riducendo del 50% il premio assegnato a coloro impegnati nel mining per la convalida delle transazioni. Ecco la spiegazione fornita e la prospettiva per il futuro.

Questa scarsità intrinseca, combinata con l’aumento della domanda dopo i precedenti dimezzamenti, favorisce un senso di rarità digitale che potrebbe portare a una potenziale pressione al rialzo sui prezzi.

Coinbase è l’exchange di criptovalute più grande al mondo tra quelli quotati in borsa. È registrato come Crypto-Asset Service Provider presso l’Organismo Agenti e Mediatori, garantendo il pieno rispetto delle leggi italiane. Può inoltre contare su una community sempre più popolata e attiva mediante un canale Telegram: entra a farne parte anche tu.