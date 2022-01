Bitcoin: il segreto per guadagnare è investire a lungo termine

Il 2022 non è iniziato bene né per Bitcoin e né tanto meno per le altre criptovalute. Alcune però non si sono lasciate condizionare dai mercati azionari, dalla FED e dall'incertezza dovuta alla pandemia. Comunque, questo periodo sta segnando un trend pressoché negativo nelle quotazioni, non vi è dubbio. Nondimeno, non è questo il momento di desistere dall'investire, ma di cambiare modalità di approccio. Ecco perché il segreto per guadagnare con Bitcoin è investire a lungo termine. Infatti, molti analisti ed esperti in criptovalute, tra questi anche il CEO di Skybridge Capital Anthony Scaramucci, sostengono proprio questo.

Una soluzione interessante potrebbe arrivare proprio dalle soluzioni proposte da Coinbase, una delle migliori piattaforme di investimento e trading in criptovalute. Acquistando Bitcoin potrai pianificare i tuoi investimenti a lungo termine, magari realizzando un piano di acquisto settimanale o mensile così da sfruttare ogni possibilità nella sua quotazione.

Bitcoin a lungo termine potrebbe essere una risorsa

In altre parole, pensare Bitcoin a lungo termine potrebbe rivelarsi una vera e propria risorsa. Da inizio 2021 e fino a dicembre, nonostante gli alti e bassi, la regina delle criptovalute ha segnato un guadagno pari al 70% circa. Insomma, davvero niente male. Questo perché, complice la sua volatilità, può perdere molto, ma anche risollevarsi molto.

La soluzione più consigliata da chi è del mestiere è quella di non effettuare acquisti o vendite immediate se si intende investire su Bitcoin. Questa situazione rivela che l'asset digitale sarà ancora condizionato da un sali scendi, ma ricco anche di importanti ascese che potrebbero quindi garantire fonti di guadagno interessanti a lungo termine.

Ecco cosa ha consigliato di fare proprio Scaramucci, collegandosi al periodo di mercato attuale:

Tutti sono investitori a lungo termine fino a quando non si hanno perdite a breve termine, e poi si inizia a dare di matto. Prendete una pillola per rilassarvi, rimanete a lungo con Bitcoin, altre criptovalute come Algorand ed Ethereum, e penso che sarete molto ben serviti a lungo termine in questi investimenti.

Un aiuto ci arriva proprio da Coinbase, un'ottima piattaforma exchange per acquistare Bitcoin a lungo termine. Anche quest'anno BTC potrebbe rivelarsi un ottimo investimento futuro, nonostante i molti chiari di luna.

