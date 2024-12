Bitcoin torna sopra i 100.000 dollari (e punta ai 200.000)

Bitcoin non molla il colpo e il suo prezzo torna sopra i 100.000 dollari, dimostrando la propria solidità, dopo aver fatto registrare un nuovo record storico nei giorni scorsi. Una dinamica del tutto simile sta interessando le altre criptovalute più importanti (le puoi scambiare con eToro): da oltre un mese a questa parte sono protagoniste di un trend di crescita che nessuno aveva saputo pronosticare, almeno non con queste caratteristiche.

Mercato criptovalute: Bitcoin tira la volata

Attualmente, BTC è a quota 100.577 dollari (+2,49% nelle ultime 24 ore). L’incremento è ancora più significativo per ETH, arrivato a 3.899 dollari (+5,46%), mentre DOGE si attesta a 4,411 dollari (+3,22%). Il fattore determinante per il momento d’oro del settore è da ricercare nella rielezione di Donald Trump alla presidenza USA e alle promesse formulate dal candidato repubblicano durante la campagna elettorale, che sembrano prospettare un futuro roseo per chi ha scelto di puntare sui beni digitali della finanza decentralizzata. La presenza di Elon Musk al suo fianco ha fatto il resto.

L’entusiasmo è cresciuto a tal punto che qualcuno, nello specifico Bitwise Asset Management, ha previsto un ulteriore forte aumento per il prezzo di Bitcoin nel corso del 2025, tanto da poter arrivare a toccare la soglia dei 200.000 dollari. Così come ogni altra stima degli analisti per il futuro, invitiamo a prenderla con le pinze.

Ancor più che l'incremento repentino, lo sguardo è da concentrare sulla resistenza di BTC al fenomeno della volatilità che in passato ha invece spesso seguito ogni rialzo significativo. Per il momento, il rischio di un crollo innescato dal desiderio di monetizzazione degli investitori è stato scongiurato, un segnale di solidità, come scritto in apertura.