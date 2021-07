Bitcoin trading: indicatori e strategie per guadagnare

Molti ti diranno di aver guadagnato alle slot machine e pochi ti diranno quanto hanno perso. Molti ti diranno di aver vinto al Lotto, ma pochi ti diranno quante giocate hanno fatto. E ti capiterà anche di leggere e sentire di quanti si sono arricchiti con i Bitcoin, ma non ti aggiorneranno sul loro portafoglio nel momento in cui stanno perdendo. Non ascoltare le sirene, dunque, e fai trading con la tua testa: in questo corso online troverai tutti gli elementi base per investire in Bitcoin con consapevolezza e con lo scopo specifico del guadagno.

Bitcoin, trading informato

Non un corso sulla blockchain o sul sistema Bitcoin in sé, quanto un vero modo per analizzare il Bitcoin e tentare di intuire quale direzione possa prendere nei mesi a venire. Con la regina delle criptovalute ai minimi da molti mesi a questa parte, e con vari report pronti a scommettere su una nuova impennata, prepararsi al meglio significa farsi trovare attrezzati per quando le opportunità torneranno a ripresentarsi.

Pochi euro per iniziare, molti Bitcoin da guadagnare: è questo l'investimento. Come analizzare gli scostamenti di valore, come individuare i trend dominanti, come utilizzare i bot: un corso sul trading a tutto tondo, insomma, con la criptovaluta Bitcoin nel ruolo di protagonista assoluta. 7 ore di lezioni da fruire online: iscriviti qui e inizia subito il tuo percorso. La “fortuna” non aspetta e lo sconto dell'84% disponibile in queste ore ti regala l'occasione giusta per scommettere in modo informato sulle criptovalute nel momento più caldo della loro parabola di mercato.