Bitcoin in vendita: la truffa sfrutta Harry e Meghan per fare pubblicità

La fantasia dei cybercriminali non si esaurisce mai e, per promuovere i loro raggiri, sono disposti davvero a tutto. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero andati a recuperare anche nomi altisonanti della famiglia reale d'Inghilterra. Giovani, moderni e con lo sguardo rivolto al futuro, sono diventati i protagonisti di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di promuovere la vendita di Bitcoin. Insomma, sembrano proprio essere la coppia adatta a convincere chi ancora non si è ancora lanciato nel mondo delle criptovalute. Peccato però che i due non abbiamo mai scritturato alcun contratto e che dietro tutto ciò non c'è una piattaforma seria di investimento, ma una truffa.

Harry e Meghan sono la nuova esca per vendere Bitcoin truffaldini

I duchi di Sussex sono stati già avvertiti di essere diventati oggetto di una campagna pro Bitcoin truffaldina. Questa pubblicità malevola si sta diffondendo tramite messaggi chat e post sui social network più famosi. Purtroppo, Facebook, WhatsApp e molti altri sono i veicoli privilegiati per queste truffe.

In pratica, sfruttando il nome delle testate giornalistiche più influenti e il loro logo, una serie di post rimandano a un link diretto della notizia. Harry e Meghan avrebbero guadagnato una fortuna grazie a Bitcoin. La pagina sembra quella di alcuni quotidiani importanti.

Peccato però che le notizie non sono state scritte da veri giornalisti, bensì da cybercriminali esperti che vogliono proporre la vendita di Bitcoin attraverso alcune piattaforme fake. Questa attività illegale è stata segnalata dalla Financial Conduct Authority (FCA). Ecco il testo ufficiale di queste truffe:

Ci sono persone che guadagnano milioni da casa usando gli ultimi consigli di Harry e Meghan. Harry e Meghan hanno scioccato tutti rivelando come guadagnano 128.000 sterline in più ogni mese.

Il consiglio è sempre quello di non lasciarsi coinvolgere da queste notizie fuorvianti. Bitcoin permette guadagni importanti, ma non surreali. Inoltre, è bene verificare sempre l'URL dell'indirizzo web dell'articolo. In questo modo è possibile verificare se le informazioni arrivano dal sito ufficiale di una testa giornalistica o se si tratta di una truffa.

Anche Panda Security ha messo in guardia gli investitori in criptovalute a causa del crescente numero di attacchi informatici e raggiri che continueranno ad aumentare anche nel 2022.