Bitcoin verso l'halving e gli investitori si precipitano su nuove criptovalute AI

Gli halving di Bitcoin (BTC) si verificano all’incirca ogni quattro anni e sono eventi molto attesi dalla rete blockchain originale e dal più ampio ecosistema delle criptovalute. Considerato l’imminente halving di Bitcoin a poche settimane di distanza, le dinamiche del mercato stanno cambiando e gli analisti osservano attentamente il prezzo durante il consolidamento. L’imminente halving, previsto per aprile, ha riacceso l’ottimismo sul 2024 e ha già spinto Bitcoin a raggiungere il record di 73.800 $ e a far salire le altre principali criptovalute alternative.

Nel frattempo, un nuovo altcoin AI, InQubeta (QUBE), ha generato molto scalpore sul mercato grazie alla sua proposta unica. Questo ha spinto i principali investitori di criptovalute ad accorrere alla sua prevendita per incrementare i loro portafogli. Considerato il suo obiettivo di mettere in contatto investitori e startup di intelligenza artificiale, InQubeta sta registrando una crescita significativa come uno dei migliori altcoin in cui investire quest’anno.

Questo articolo esplora la prevendita di InQubeta, mentre i principali investitori si affrettano ad accedervi in vista dell’imminente evento di halving di Bitcoin.

InQubeta (QUBE): le caratteristiche uniche della prevendita ne determinano l’impennata

InQubeta, la rivoluzionaria piattaforma di crowdfunding di criptovalute, ha introdotto gli investimenti frazionari in startup AI attraverso i token QUBE. Questa opportunità pionieristica ha suscitato un notevole interesse, con investitori di primo piano che hanno esplorato e acquistato i token in grandi quantità. Considerati oltre 13 milioni di dollari raccolti, la prevendita ha riscosso un notevole successo, posizionando QUBE come la migliore criptovaluta DeFi in grado di garantire il massimo rendimento.

L’entusiasmo e la domanda crescente per il token QUBE sono dovuti a diverse caratteristiche uniche della prevendita. Queste caratteristiche prevedono una durata di acquisizione e una valutazione approfondita del progetto. InQubeta ha optato per un periodo di maturazione di 12 settimane per il token QUBE, consentendo l’introduzione graduale di nuovi token nella circolazione. L’approccio di questa nuova criptovaluta DeFi mira a promuovere un mercato stabile e sostenibile per gli investitori, coltivando la fiducia e la sicurezza all’interno della community di QUBE.

QUBE sta attirando l’attenzione per il successo della sua prevendita e si posiziona all’avanguardia delle innovazioni AI, rendendola la migliore criptovaluta DeFi in cui investire. Nella sua fase finale di prevendita, QUBE ha un prezzo di 0,028 $. Gli investitori possono acquistare il token prima del suo lancio ufficiale sui principali exchange. Al momento della quotazione, si prevede che QUBE raggiunga un valore minimo di 0,0308 $, offrendo facili guadagni ai primi investitori.

La prevendita di QUBE prevede dieci fasi, offrendo agli investitori un’opportunità unica di assicurarsi la propria partecipazione nell’ecosistema InQubeta. Hacken e Block Audit hanno verificato questa nuova criptovaluta DeFi, garantendone la credibilità. Grazie a oltre 947 milioni di token venduti e il riconoscimento da parte di figure di spicco dell’industria delle criptovalute, InQubeta ha dimostrato il suo potenziale come uno dei principali investimenti in criptovalute per il 2024.

Bitcoin (BTC): Brandt evidenzia un potenziale breakout

Considerato l’avvicinarsi dell’attesissimo evento di halving di Bitcoin il 20 aprile, la community degli asset digitali monitora attentamente l’andamento del prezzo di Bitcoin nei diversi cicli di halving. Ad aumentare l’entusiasmo per Bitcoin, l’esperto trader Peter Brandt rivela che Bitcoin è uno dei suoi principali investimenti. Brandt ha citato il potenziale di BTC per un’impennata significativa del prezzo, che potrebbe raggiungere i 200.000 $.

La dichiarazione di Brandt arriva nel bel mezzo di questo periodo di consolidamento, accendendo discussioni su significativi cambiamenti di prezzo nel panorama del mercato in evoluzione. Contemporaneamente, Michael van de Poppe esprime previsioni ottimistiche, suggerendo che il valore del Bitcoin potrebbe oscillare tra i 300.000 $ e i 600.000 $. Nonostante queste previsioni rialziste, dal 26 marzo BTC ha scambiato all’interno di una banda ristretta, indicando un periodo di consolidamento del mercato.

Conclusione

Mentre cresce l’attesa per l’evento dell’halving, l’attenzione si concentra sulla traiettoria del prezzo di Bitcoin, osservando se riuscirà a superare i rendimenti decrescenti previsti e a sostenere la sua notevole tendenza al rialzo. Al contrario, i principali investitori stanno sfruttando l’opportunità offerta dalla piattaforma QUBE. Grazie al periodo di maturazione e alla revisione completa, InQubeta ha conquistato il cuore della community di criptovalute come uno dei migliori altcoin di quest’anno. Se cerchi una possibilità di fare x100 nel tuo portafoglio, InQubeta è una delle migliori piattaforme in circolazione. Cogli questa opportunità visitando il sito web e acquistando il token QUBE.

