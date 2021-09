Bitdefender GravityZone: sconto 30% fino a 100 dispositivi

Bitdefender è nota per la qualità dei software antivirus, ma l'azienda rumena offre anche ottime soluzioni aziendali, tra cui GravityZone Business Security per le PMI. Si tratta di una piattaforma multilivello per la protezione degli endpoint (PC desktop, notebook e server). Grazie all'attuale promozione è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale o biennale con uno sconto del 30%.

Bitdefender GravityZone Business Security: prezzi da 70,69 euro

Bitdefender GravityZone Business Security è una soluzione di sicurezza che permette di proteggere tutti i dispositivi aziendali attraverso una console. Non serve hardware dedicato, in quanto la piattaforma può essere ospitata sul cloud della software house: Non è nemmeno richiesto un team IT e i dipendenti non devono monitorare le attività né installare aggiornamenti.

Grazie a machine learning, euristica avanzata e altre tecnologie proprietarie, GravityZone Business Security offre una protezione completa contro ogni tipo di pericolo (malware, ransomware, phishing, vulnerabilità zero-day e altri). La piattaforma è basata su un'architettura multilivello che offre controllo, prevenzione, rilevazione, riparazione e visibilità.

Le funzionalità di protezione sono piuttosto numerose. Tra le più importanti ci sono gestione patch, firewall, cifratura dischi, filtro web, analisi della rete locale, monitoraggio dei processi, quarantena, backup, notifiche e report.

Scegliendo l'abbonamento per uno o due anni si ottiene uno sconto del 30%. I prezzi partono da 70,69 euro (IVA esclusa) per 3 dispositivi (il massimo consentito è 100). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico.